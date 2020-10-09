1 октября в городском округе начала работу призывная комиссия. В её составе – сотрудники военного комиссариата, представители управления образования, городского отдела МВД России и медики. Первое заседание провёл председатель призывной комиссии, заместитель главы Находки Константин Сапрыкин.



– Служить Родине – почетная обязанность. Уверен, что мы организованно проведём осенний призыв. Молодые ребята из Находкинского городского округа с удовольствием пойдут служить и будут достойно выполнять воинский долг, – отметил Константин Сапрыкин.

Согласно плану, в осеннюю кампанию ряды Вооруженных Сил России пополнят не менее 100 парней из городского округа. Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, каждый призывник обязан будет предоставить справку об отсутствии заражения. В дороге на сборный пункт и к местам прохождения службы новобранцы будут находиться под усиленным контролем медиков. Их также обеспечат средствами индивидуальной защиты.

Как рассказали в военном комиссариате Находки, большая часть сегодняшних призывников – это 18-летние выпускники школ. В армию отправятся также учащиеся и выпускники средних профессиональных училищ.

– В основном они будут проходить службу на территории Дальневосточного федерального округа. Желание молодых людей служить в каких-то конкретных войсках также будет учитываться, если по состоянию здоровья и уровню обучения призывники соответствуют требованиям к военнослужащим этого рода войск, – подчеркнул военный комиссар Находки Рафаил АХМЕТОВ.

Служба в армии в дальнейшем даст возможность молодым ребятам беспрепятственно трудоустроиться на муниципальную государственную службу и в органы правопорядка. Призыв продолжится до 31 декабря 2020 года.

Пресс-служба администрации Находкинского городского округа