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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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РИО Панорама   
09.10.2020
Сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Находке привлекли к административной ответственности владелицу транспортного средства, проживающую на улице Арсеньева.

Протокол об административном правонарушении составлен по статье 12.28 КоАП Российской Федерации (нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах).
Ранее в социальных сетях появилась жалоба жильцов дома о выхлопных газах автомобилей, припаркованных под окнами, доставляющих дискомфорт жителям первых этажей.
Современные реалии таковы, что парковка автомобилей во дворах многоэтажек неизменно служит причиной конфликтов между соседями.
Безусловно, своя правда есть у каждой стороны: жильцы нижних этажей вовсе не обязаны ежедневно дышать выхлопными газами, но и владельцы автомобилей имеют право пользоваться придомовой территорией, будучи собственниками квартир в доме.
Чтобы избежать общественного осуждения, нужно лишь по-человечески относиться ко всем окружающим, соблюдая пункт ПДД, гласящий о правильном расположении транспортного средства на территории двора.
Находкинская Госавтоинспекция разъясняет порядок привлечения к ответственности за нарушение правил стоянки транспортных средств в жилых зонах.
В жилых зонах запрещена стоянка транспортных средств с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест. За нарушения правил, установленных для движения в жилых зонах, предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12.28 КоАП РФ в виде штрафа в размере 1500 рублей.
Необходимо отметить, что в случаях, когда стоянка транспортного средства создает препятствия движению других транспортных средств, предусматривается ответственность по части 4 статьи 12.19 КоАП РФ. Помимо штрафа в размере 2000 рублей санкцией статьи предусматривается задержание транспортного средства с помещением на специализированную стоянку.
 
Пресс-служба ОМВД России по городу Находке
 

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