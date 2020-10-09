Сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Находке привлекли к административной ответственности владелицу транспортного средства, проживающую на улице Арсеньева.



Протокол об административном правонарушении составлен по статье 12.28 КоАП Российской Федерации (нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах).

Ранее в социальных сетях появилась жалоба жильцов дома о выхлопных газах автомобилей, припаркованных под окнами, доставляющих дискомфорт жителям первых этажей.

Современные реалии таковы, что парковка автомобилей во дворах многоэтажек неизменно служит причиной конфликтов между соседями.

Безусловно, своя правда есть у каждой стороны: жильцы нижних этажей вовсе не обязаны ежедневно дышать выхлопными газами, но и владельцы автомобилей имеют право пользоваться придомовой территорией, будучи собственниками квартир в доме.

Чтобы избежать общественного осуждения, нужно лишь по-человечески относиться ко всем окружающим, соблюдая пункт ПДД, гласящий о правильном расположении транспортного средства на территории двора.

Находкинская Госавтоинспекция разъясняет порядок привлечения к ответственности за нарушение правил стоянки транспортных средств в жилых зонах.

В жилых зонах запрещена стоянка транспортных средств с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест. За нарушения правил, установленных для движения в жилых зонах, предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12.28 КоАП РФ в виде штрафа в размере 1500 рублей.

Необходимо отметить, что в случаях, когда стоянка транспортного средства создает препятствия движению других транспортных средств, предусматривается ответственность по части 4 статьи 12.19 КоАП РФ. Помимо штрафа в размере 2000 рублей санкцией статьи предусматривается задержание транспортного средства с помещением на специализированную стоянку.

Пресс-служба ОМВД России по городу Находке