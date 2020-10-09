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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Новый партнёр ФК «Океан» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
09.10.2020
«Терминал Астафьева» стал новым партнёром футбольного «Океана». Об этом на встрече с игроками команды заявил генеральный директор предприятия Руслан КОНДРАТОВ.

Приоритетом станет развитие детской школы и инфраструктуры находкинской команды.
«Футбольный «Океан» для Находки не просто команда, это гордость с многолетней историей побед. Весь город всегда любил клуб и заполнял трибуны на его матчах. Сегодня мы посчитали важным сохранить команду для Находки и для будущих футболистов, чтобы дети имели шанс проявить свой талант и мастерство на новом уровне и вырасти в больших мастеров спорта», – добавил генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов.
 

 
Приоритетом в планах партнёра является развитие детской школы «Океана», добившейся в последние годы успехов на региональном уровне. Теперь воспитанники «Океана» должны продолжать успешные выступления на футбольном поле в составе основной команды. Также в планах партнёра – приведение в порядок находкинского стадиона «Водник». Сейчас он не может принимать официальные матчи.
В завершение встречи игроки «Океана» вручили Руслану Кондратову новую игровую футболку команды, в которых они начнут свои выступления.
Отметим, что ранее ГК «Аква-Ресурсы» оказывала помощь ДЮСШ «Луч», благодаря которой юные футболисты смогли выступить на соревнованиях всероссийского уровня, был закуплен необходимый тренировочный инвентарь и впервые за долгие годы отремонтированы помещения на базе школы.
 
Пресс-служба АО «Терминал Астафьева»
 

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