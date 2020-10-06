|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|06.10.2020
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№41 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 7 октября во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- День воздушных змеев отмечают во всём мире во второе воскресенье октября. В этом году 11 октября к празднованию присоединится и краевая столица - все подробности в материале под заголовком «Идём на взлёт».
- С 1 октября все автовладельцы вновь обязаны пройти техосмотр, без него не удастся приобрести полис ОСАГО; а вот получатели пенсий на карты могут расслабиться: переход на карты МИР продлён до конца года – о новых законах октября в свежем номере «РИО Панорамы».
- О единовременной выплате некоторым категориям граждан в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне: прокуратура разъясняет, кому положены такие выплаты.
- Новостной блок нашего еженедельника расскажет о начале осенней призывной кампании, о планах по строительству жилья для педагогов, медицинских работников и специалистов ведущих предприятий городского округа, о новом комфортном транспорте для горожан, а также о том, где поправить здоровье находкинцам старшего поколения.
- Любителей «тихой охоты» порадует кулинарная страница, ведь грибы нужно не только собрать, но и правильно приготовить – разобраться с этим вам поможет статья под заголовком «Грибы по осени считают».
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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