№40 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 30 сентября во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- 1 октября еженедельник «РИО Панорама» отмечает свой 24-й по счёту День рождения. Хотим сказать огромное спасибо всем, кто верен нам все эти годы. Дорогие наши читатели, оставайтесь и дальше с нами. Мы работаем, чтобы вы были в курсе самых важных событий нашего родного города, края и страны.

- И еще два самых замечательных праздника мы отмечаем в октябре: День добра и уважения - Международный день пожилого человека и профессиональный праздник работников сферы школьного образования - День учителя. Мы присоединяемся к словам поздравлений, с которыми к горожанам обратились первые лица и обычные жители нашего города – принимайте поздравления!

- Правительство решило ускорить оформление в собственность дальневосточных гектаров – все подробности в материале под заголовком «ПОЛУЧИТЕ ДОСРОЧНО».



- Где сделать прививку от гриппа; как оформить права на землю и гаражи; насколько повысят пенсии в следующем году: обо всём - в свежем номере «РИО Панорамы».



И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, для дачников и садоводов – посевной календарь и полезные советы по работам в саду в октябре, а для любителей астрологии – гороскоп на октябрь.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- 1 октября еженедельник «РИО Панорама» отмечает свой 24-й по счёту День рождения. Хотим сказать огромное спасибо всем, кто верен нам все эти годы. Дорогие наши читатели, оставайтесь и дальше с нами. Мы работаем, чтобы вы были в курсе самых важных событий нашего родного города, края и страны.- И еще два самых замечательных праздника мы отмечаем в октябре: День добра и уважения - Международный день пожилого человека и профессиональный праздник работников сферы школьного образования - День учителя. Мы присоединяемся к словам поздравлений, с которыми к горожанам обратились первые лица и обычные жители нашего города – принимайте поздравления!- Правительство решило ускорить оформление в собственность дальневосточных гектаров – все подробности в материале под заголовком «ПОЛУЧИТЕ ДОСРОЧНО».- Где сделать прививку от гриппа; как оформить права на землю и гаражи; насколько повысят пенсии в следующем году: обо всём - в свежем номере «РИО Панорамы».И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, для дачников и садоводов – посевной календарь и полезные советы по работам в саду в октябре, а для любителей астрологии – гороскоп на октябрь.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script