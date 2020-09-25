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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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РИО Панорама   
25.09.2020
Более ста находкинцев сегодня посещают занятия по программе дополнительного образования «Применение компьютерных технологий в учебной деятельности» в Находкинском государственном гуманитарно-политехническом колледже.

Образовательный процесс проходит в современных учебных аудиториях, созданных на средства гранта федерального проекта «Молодые профессионалы» и государственной программы приоритетного национального проекта «Образование».
В мастерских колледжа ведётся подготовка по программе дополнительного образования «Применение компьютерных технологий в учебной деятельности». Как рассказали в НГГПК, это даёт преимущества для получения систематизированных знаний и умений, уверенной работы в различных программах. Сегодня компьютерная грамотность находится в одной плоскости с такими базовыми навыками, как чтение, письмо, арифметика. Компьютером стараются овладеть все – от дошкольника до пенсионера, а при приёме на работу работодатели требуют наличия соответствующих компетенций. Информационные технологии стали неотъемлемой частью многих трудовых операций и служебных обязанностей. Пройти обучение по востребованной программе могут не только студенты колледжа, но и школьники, рабочая молодежь, специалисты разных предприятий и организаций, представители старшего поколения,
желающие идти в ногу со временем. Слушатели получат навыки, облегчающие будущую трудовую деятельность, интеллектуальную и творческую самореализацию.
Ещё один грант, выигранный в номинации «Социальная сфера», также позволит открыть в колледже четыре мастерских, полностью соответствующих требованиям, предъявляемым сегодня к материально-технической базе профессиональных образовательных организаций. Уже в октябре в новых аудиториях начнутся занятия по образовательным программам «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Правоохранительная деятельность (полицейский)» и «Социальная работа». Аудитории оснащены новейшим учебно-лабораторным и учебно-производственным оборудованием, программным и методическим материалом. Благодаря поддержке, полученной в соответствии с национальным проектом «Образование», подготовка высококвалифицированных специалистов приоритетных профессий будет проходить в строгом соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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