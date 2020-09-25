|В бассейн – по новым правилам
|РИО Панорама
|25.09.2020
|
Бассейн муниципальной спортивной школы «Приморец» официально уведомил министерство физической культуры и спорта Приморского края о готовности возобновления работы с населением.
Любители плавания вновь смогут посещать бассейн в удобное для них время. При этом реалии сегодняшнего дня, вызванные распространением коронавирусной инфекции, вносят коррективы в расписание сеансов и правила посещения.
По распоряжению Роспотребнадзора, единовременная наполняемость бассейна посетителями снизится на 50 процентов. На одной дорожке будут находиться 4 – 5 человек, на всех шести – не более 30. Сеанс продлится 45 минут, столько же времени отводится на обязательную санитарную обработку всех помещений бассейна между сеансами.
В ближайшее время приоритет в получении услуг отдаётся гражданам, купившим абонементы в марте, но не воспользовавшимся ими из-за карантина. Остальные могут разово посещать бассейн в свободное время. Сеансы плавания начинаются в 8.00 с периодичностью в полтора часа. Посетителям необходимо позаботиться о наличии медицинской справки от терапевта. Такой режим работы продлится до полного снятия ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса.
В полном объёме работает тренажёрный зал спортивной школы «Приморец», укомплектованный качественным оборудованием, предназначенным для нагрузок на все группы мышц, в том числе специализированными снарядами для отработки спортивных навыков пловцов.
В залах, душевых и раздевалках учреждения проводятся санитарные мероприятия в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. На средства из городского бюджета приобретены бактерицидные лампы для дополнительной дезинфекции помещений.
По материалам пресс-службы администрации НГО
|След. >
|«
|25 Сен 2020
|»
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|Соцпроекты
|Анонсы
|Новости
|Общество
|Гость номера
|Вопрос недели
|Дата
|Вопрос-ответ
|Происшествия
|ЖКХ
|Благоустройство
|Политика
|Экономика
|Бизнес
|Дом
|Здоровье
|Авто
|Спорт
|Культура
|Исторический клуб
|Поколение next
|Авторская колонка
|Мысли по поводу
|Шёл по городу