Бассейн муниципальной спортивной школы «Приморец» официально уведомил министерство физической культуры и спорта Приморского края о готовности возобновления работы с населением.



Любители плавания вновь смогут посещать бассейн в удобное для них время. При этом реалии сегодняшнего дня, вызванные распространением коронавирусной инфекции, вносят коррективы в расписание сеансов и правила посещения.

По распоряжению Роспотребнадзора, единовременная наполняемость бассейна посетителями снизится на 50 процентов. На одной дорожке будут находиться 4 – 5 человек, на всех шести – не более 30. Сеанс продлится 45 минут, столько же времени отводится на обязательную санитарную обработку всех помещений бассейна между сеансами.

В ближайшее время приоритет в получении услуг отдаётся гражданам, купившим абонементы в марте, но не воспользовавшимся ими из-за карантина. Остальные могут разово посещать бассейн в свободное время. Сеансы плавания начинаются в 8.00 с периодичностью в полтора часа. Посетителям необходимо позаботиться о наличии медицинской справки от терапевта. Такой режим работы продлится до полного снятия ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса.

В полном объёме работает тренажёрный зал спортивной школы «Приморец», укомплектованный качественным оборудованием, предназначенным для нагрузок на все группы мышц, в том числе специализированными снарядами для отработки спортивных навыков пловцов.

В залах, душевых и раздевалках учреждения проводятся санитарные мероприятия в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. На средства из городского бюджета приобретены бактерицидные лампы для дополнительной дезинфекции помещений.

По материалам пресс-службы администрации НГО