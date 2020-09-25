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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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В бассейн – по новым правилам Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
25.09.2020
Бассейн муниципальной спортивной школы «Приморец» официально уведомил министерство физической культуры и спорта Приморского края о готовности возобновления работы с населением.

Любители плавания вновь смогут посещать бассейн в удобное для них время. При этом реалии сегодняшнего дня, вызванные распространением коронавирусной инфекции, вносят коррективы в расписание сеансов и правила посещения.
По распоряжению Роспотребнадзора, единовременная наполняемость бассейна посетителями снизится на 50 процентов. На одной дорожке будут находиться 4 – 5 человек, на всех шести – не более 30. Сеанс продлится 45 минут, столько же времени отводится на обязательную санитарную обработку всех помещений бассейна между сеансами.
В ближайшее время приоритет в получении услуг отдаётся гражданам, купившим абонементы в марте, но не воспользовавшимся ими из-за карантина. Остальные могут разово посещать бассейн в свободное время. Сеансы плавания начинаются в 8.00 с периодичностью в полтора часа. Посетителям необходимо позаботиться о наличии медицинской справки от терапевта. Такой режим работы продлится до полного снятия ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса.
В полном объёме работает тренажёрный зал спортивной школы «Приморец», укомплектованный качественным оборудованием, предназначенным для нагрузок на все группы мышц, в том числе специализированными снарядами для отработки спортивных навыков пловцов.
В залах, душевых и раздевалках учреждения проводятся санитарные мероприятия в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. На средства из городского бюджета приобретены бактерицидные лампы для дополнительной дезинфекции помещений.
 
По материалам пресс-службы администрации НГО
 

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