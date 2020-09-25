В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение 50-летнего мужчины о том, что похитили его автомашину Хонда СРВ и утопили в озере Рица.



На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.

Полицейские установили, что накануне похищения владелец автомашины употреблял спиртные напитки со своим знакомым.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего молодого человека, который пояснил, что владелец Хонды сам дал ему ключи от машины, чтобы он съездил за добавкой алкоголя в магазин. Однако мужчина решил не ограничиваться поездкой в алкомаркет, а отправился в сторону набережной на озере Рица, где не справился с управлением и утопил внедорожник.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Назначено проведение ряда исследований.

Полиция обращается к приморцам с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Тем, кто стал свидетелем управления автотранспортом нетрезвым водителем, предлагают незамедлительно оповестить об инциденте сотрудников Госавтоинспекции или позвонить в дежурную часть ближайшего отдела внутренних дел. Если ваш знакомый или родственник пытается сесть за руль в нетрезвом состоянии, приложите максимум усилий для того, чтобы воспрепятствовать этому. Помните: пьяный водитель – потенциальный убийца.

Пресс-служба ОМВД России по городу Находке





Приговор вступил в законную силу



Находкинским городским судом вынесен приговор в отношении местной жительницы, которым она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).



Как установлено в судебном заседании, фигурантка уголовного дела в марте 2020 года в районе дома № 19

по ул. Малиновского в г. Находке за 2000 рублей сбыла лицу, действующему в рамках оперативно-разыскного мероприятия, вещество, которое согласно заключению эксперта является смесью, содержащей наркотические средства: диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, которые включены в перечень запрещенных веществ. Масса вещества – 0,10 грамма.

Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд, с учетом смягчающих обстоятельств, назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. Судом также отменено условное осуждение по предыдущему приговору и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Евгения КУЛАК, старший помощник прокурора г. Находки