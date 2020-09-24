Строители навеса над зоной выгрузки в порту «Терминал Астафьева» завершили работы над первой капителью. Всего здесь появятся 12 уникальных для Приморья конструкций, которые будут держать весь каркас навеса.









Как сообщили на предприятии, в настоящий момент завершается демонтаж опалубки капители на первой опоре и устройство лесов и опалубки на последующих опорах.

«Капитель – это фактически уширение на бетонной колонне, на которой стоит сталеалюминиевая опора. Поэтому у строителей были очень высокие требования к точности размещения закладных деталей, которые их связывают. Каждый такой анкерный блок сначала собирали на земле, затем монтировали на высоте 15 метров под чутким контролем геодезистов. По проекту допуск здесь составляет всего два миллиметра, это была действительно хирургическая работа», – отметил заместитель директора АО «Терминал Астафьева» Виктор ПАНОВ.







Как и весь навес над зоной выгрузки, капители спроектированы по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева» и не имеют аналогов в Приморском крае. Для бетонирования этих уширений используется немецкая крупнощитовая опалубка компании Peri.







«У меня был опыт работы с этой опалубкой на строительстве моста через бухту Золотой Рог, плюс мы дополнительно прошли курс обучения перед началом этой работы. Конструкция непростая, сначала пришлось тщательно разобраться с монтажом. Но уже последующие конструкции пойдут гораздо быстрее. На монтаже заняты 12 человек», – сообщил мастер участка ООО «АТР-Строй» Роман Васильев.







Такие капители «вырастут» на каждой из 12 опор навеса, изготовленного в Испании по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Их прочность сравнима с опорами под железнодорожные мосты. Затем строители приступят к монтажу металлических конструкций навеса, чья максимальная высота составит около 39 метров.







Отметим, что проектировщики учли суровые приморские погодные условия, с тем чтобы конструкция выдержала и ветровую, и дождевую нагрузку. В «Терминале Астафьева» тщательно изучили подобные практики в портах ближайших соседей, Японии и Кореи, схожих с Приморьем по климату. Поэтому ранее здесь уже была установлена конвейерная линия закрытого типа, исключающая контакт угля при перемещении его по территории. Также при погрузке угля в трюм судна используется телескопическая погрузочная машина.







«Монтаж крытого навеса на «Терминале Астафьева» – это следующий шаг по переходу на закрытую перевалку угля. В числе мер по пылеподавлению, уже успешно внедренных на предприятии, стоит отметить двухуровневый контур пылеветрозащитных экранов, постоянную работу двух десятков снежных пушек и пыле-сборной машины Centurion и прочие мероприятия», – рассказал исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр ГАНИН.