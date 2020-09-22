№39 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 23 сентября во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- 27 сентября – Всемирный день туриста. Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником. Неожиданные откровения путешественника – в материале под заголовком «Прогулки по Твери».

- Пришла осень, а вместе с ней подошло время запастись на зиму сельхозпродукцией. В НГО ярмарки, на которых можно приобрести овощи, ягоды, соленья, грибы, мед, дикоросы и многое другое, открылись в различных районах города – все подробности в свежем номере еженедельника «РИО Панорама».

- Главное блюдо на русском столе – каша. «Кулинарная страница» напомнит хозяйкам о правилах приготовления традиционных русских круп.

- С какими странами Россия возобновила полёты; где жители края могут получить дрова на зиму бесплатно; сюрприз для охотников от Минприроды; новые правила перевозки животных - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.



И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- 27 сентября – Всемирный день туриста. Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником. Неожиданные откровения путешественника – в материале под заголовком «Прогулки по Твери».- Пришла осень, а вместе с ней подошло время запастись на зиму сельхозпродукцией. В НГО ярмарки, на которых можно приобрести овощи, ягоды, соленья, грибы, мед, дикоросы и многое другое, открылись в различных районах города – все подробности в свежем номере еженедельника «РИО Панорама».- Главное блюдо на русском столе – каша. «Кулинарная страница» напомнит хозяйкам о правилах приготовления традиционных русских круп.- С какими странами Россия возобновила полёты; где жители края могут получить дрова на зиму бесплатно; сюрприз для охотников от Минприроды; новые правила перевозки животных - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script