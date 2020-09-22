|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|22.09.2020
|
№39 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 23 сентября во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- 27 сентября – Всемирный день туриста. Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником. Неожиданные откровения путешественника – в материале под заголовком «Прогулки по Твери».
- Пришла осень, а вместе с ней подошло время запастись на зиму сельхозпродукцией. В НГО ярмарки, на которых можно приобрести овощи, ягоды, соленья, грибы, мед, дикоросы и многое другое, открылись в различных районах города – все подробности в свежем номере еженедельника «РИО Панорама».
- Главное блюдо на русском столе – каша. «Кулинарная страница» напомнит хозяйкам о правилах приготовления традиционных русских круп.
- С какими странами Россия возобновила полёты; где жители края могут получить дрова на зиму бесплатно; сюрприз для охотников от Минприроды; новые правила перевозки животных - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
|След. >
|«
|22 Сен 2020
|»
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30