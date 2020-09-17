В Находке 11 сентября прошла церемония инаугурации нового главы города. Нынешний глава стал шестым по счету в постсоветской истории Находки.



Мэры Находки были разными по складу характера и по тому, какую память они о себе оставили. Разными, разумеется, и по продолжительности, и по исторической наполненности были годы правления каждого. Двух первых мэров, Виктора Гнездилова и Олега Колядина, выбирали на прямых общегородских выборах, всех последующих выбирали депутаты городской думы. Но 8 сентября 2020 года впервые в истории Находкинской думы депутатский корпус выбрал мэра единогласно. Им стал Тимур Магинский. И это был вполне предсказуемый результат. Добиться этого удалось благодаря многочисленным встречам, консультациям и способности договариваться с депутатами губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

«Конечно, мэра ждет нелёгкая работа. Находке всегда была нужна открытость и публичность власти. Люди хотят, чтобы их выслушали и по возможности оперативно реагировали на запросы. Им не нужны приказы, команды, установки и агитки. Они хотят видеть во власти вменяемых профессионалов, умеющих общаться и работать с людьми, а не только обещать. Надеемся, что Тимур Владимирович, имея подобный опыт, сможет вести честный разговор с жителями Находки», – подчеркнула заместитель председателя думы НГО Татьяна Белоногова.

Предыдущий мэр Находки, Борис Гладких, выступая на инаугурации, пожелал преемнику удачи в организации новых рабочих мест, отметив его профессионализм и порядочность.



«Что же хочется пожелать новому мэру Находки? В принципе, чтобы население к мэру относилось хорошо, нужны простые житейские вещи: бесперебойная подача электричества, воды, тепло в домах зимой, хорошие дороги в городе. И, конечно, воздух!!! Ох, какая же нужна жёсткость при работе с предприятиями, занимающимися перевалкой угля, нужно заставить их срочно построить крытые перегрузочные комплексы. И еще, что-то надо срочно решать с созданием новых рабочих мест для местных жителей. Будет работа – не будут уезжать люди из Находки. Желаю мэру плодотворно взаимодействовать с краевой администрацией, прислушиваться к инициативам губернатора и не упускать шансов использовать любые возможности в целях развития города», – сказал первый мэр Находки Виктор Гнездилов.

«Поздравляю Тимура Владимировича со вступлением в должность! Меня очень радует, что он за короткое время смог влиться в рабочий ритм жизни города. Да, сложностей хватает, ситуация непростая, но сейчас у мэра есть все условия для того, чтобы сделать город удобным для жизни. Главное – прислушиваться к чаяниям горожан», – поделился ещё один бывший мэр Находки Михаил Пилипенко.

Город ожидает перемен. Желательно к лучшему. А чего более всего хочется жителям Находки? Думается, прежде всего, хочется порядка в городе, для этого и нужен честный мэр, думающий о горожанах, а не только о своих карманах. Для жителей города самое важное, чтобы у мэра не было «двойных стандартов», чтобы он отвечал за свои слова. Поживем, увидим.