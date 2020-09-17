Убедительной победой Михаила ПИЛИПЕНКО завершился в Находке Единый день голосования.



Михаил Пилипенко победил по результатам голосования в одномандатном избирательном округе №4, где 13 сентября проходили дополнительные выборы депутата Думы Находкинского городского округа. Экс-председатель Думы НГО шёл на выборы самовыдвиженцем и набрал большинство голосов в свою поддержку.

В целом голоса избирателей распределились так:

Михаил Пилипенко – 732;

Валерий Зимин – 255;

Евгений Норенко – 212;

Виктор Иванов – 94.

У нынешних выборов в округе была крайне низкая явка – 15,6 %. В остальном всё прошло штатно, без неожиданностей. Победил кандидат, который смог убедить большинство из пришедших на выборы, что именно он в состоянии решать вопросы, волнующие людей.

– Спасибо людям за их выбор. Опыт депутатской работы у меня есть, с проблемами округа хорошо знаком. Убежден, что большинство наказов избирателей, с которыми они ко мне обращались во время предвыборной кампании, будут рассмотрены в кратчайшие сроки и получат бюджетное финансирование. Главное, что за каждым обращением – человек и его проблема. И для меня эти проблемы все важны. Буду стараться их решать, иначе не стоило идти на выборы. Надеюсь, не разочарую своих избирателей», – сообщил Михаил Пилипенко.

Что изменится с приходом Михаила Пилипенко в коридоры власти города – скоро узнаем!