|Выбор сделан
|Игорь Стрельников
|17.09.2020
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Убедительной победой Михаила ПИЛИПЕНКО завершился в Находке Единый день голосования.
Михаил Пилипенко победил по результатам голосования в одномандатном избирательном округе №4, где 13 сентября проходили дополнительные выборы депутата Думы Находкинского городского округа. Экс-председатель Думы НГО шёл на выборы самовыдвиженцем и набрал большинство голосов в свою поддержку.
В целом голоса избирателей распределились так:
Михаил Пилипенко – 732;
Валерий Зимин – 255;
Евгений Норенко – 212;
Виктор Иванов – 94.
У нынешних выборов в округе была крайне низкая явка – 15,6 %. В остальном всё прошло штатно, без неожиданностей. Победил кандидат, который смог убедить большинство из пришедших на выборы, что именно он в состоянии решать вопросы, волнующие людей.
– Спасибо людям за их выбор. Опыт депутатской работы у меня есть, с проблемами округа хорошо знаком. Убежден, что большинство наказов избирателей, с которыми они ко мне обращались во время предвыборной кампании, будут рассмотрены в кратчайшие сроки и получат бюджетное финансирование. Главное, что за каждым обращением – человек и его проблема. И для меня эти проблемы все важны. Буду стараться их решать, иначе не стоило идти на выборы. Надеюсь, не разочарую своих избирателей», – сообщил Михаил Пилипенко.
Что изменится с приходом Михаила Пилипенко в коридоры власти города – скоро узнаем!
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