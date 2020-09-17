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|17.09.2020
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В детских садах Находки открыты дополнительные группы для малышей от года до двух лет.
Группы раннего возраста традиционно пользуются повышенным спросом у родителей. Как рассказали в Управлении образования администрации Находки, планомерная работа по увеличению количества мест в дошкольных учреждениях даёт свои результаты. В новом учебном году группы раннего возраста были открыты в 20 детских садах. 6 из них принимают ребят от полутора до двух лет. В 14 группах работают с детьми от 1 года 3 месяцев до двух лет.
На сегодняшний день свободными остаются более 20 мест в детских садах № 37 и № 59. Поскольку все желающие ребята, проживающие в районе ул. Ленинградской и ул. Арсеньева, местами в дошкольных учреждениях обеспечены, в Управлении образования приняли решение о предоставлении этих свободных мест самым маленьким воспитанникам, рождённым до 31 августа 2019 года. Чтобы получить путёвку в эти учреждения, нужно обратиться в кабинет 201 Управления образования администрации городского округа в приёмные дни: вторник, четверг с 8.30 до 17.30, перерыв на обед с 13.00 до 13.45. С собой необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребёнка.
Пресс-служба администрации
Находкинского городского округа
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