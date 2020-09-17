Находкинским городским судом вынесен приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).



Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в марте 2020 года в вечернее время. Фигурант уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, скрыв лицо с целью остаться неопознанным, держа в руке заранее приготовленный нож, вошел в работающий офис компании «Деньга» в г. Находке, где напал на администратора, направив в его сторону нож для оказания психического воздействия в виде угрозы применения насилия, при этом потребовал денежные средства. Не дождавшись открытия сейфа, в котором находились денежные средства в сумме более 23 тысяч рублей, покинул помещение офиса.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 4 года лишения свободы. Учитывая совершение указанного преступления в период испытательного срока по другому приговору, суд отменил условное осуждение и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Приговор суда в настоящее время вступил в законную силу.

Евгения КУЛАК,

старший помощник прокурора г. Находки