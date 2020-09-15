№38 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 16 сентября во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Состоялась инаугурация главы Находкинского городского округа – все подробности на страницах свежего выпуска «РИО Панорамы».

- Единый день голосования на дополнительных выборах депутата Думы НГО прошёл в Находке: кто стал победителем – читайте также в свежем номере «РИО Панорамы».

- Традиционная рубрика «Автообозрение» напомнит правила парковки транспорта, принадлежащего людям с ограниченными возможностями, а также расскажет о том, как правильно подготовиться к техосмотру.

- Безработным родителям доплатят три тысячи рублей на детей в сентябре, женам и детям призывников поможет государство разовыми и ежемесячными доплатами, а бюджетникам проиндексируют зарплаты на 3% - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.

- Об истории самой знаменитой книги – Книги рекордов Гиннесса, а также о том, какой рекорд Приморья может попасть в знаменитую книгу – читайте на страницах «РИО Панорамы».



И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, для любителей астрологии – гороскоп на неделю, а для дачников – всё о работах в осеннем саду.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script - Состоялась инаугурация главы Находкинского городского округа – все подробности на страницах свежего выпуска «РИО Панорамы».- Единый день голосования на дополнительных выборах депутата Думы НГО прошёл в Находке: кто стал победителем – читайте также в свежем номере «РИО Панорамы».- Традиционная рубрика «Автообозрение» напомнит правила парковки транспорта, принадлежащего людям с ограниченными возможностями, а также расскажет о том, как правильно подготовиться к техосмотру.- Безработным родителям доплатят три тысячи рублей на детей в сентябре, женам и детям призывников поможет государство разовыми и ежемесячными доплатами, а бюджетникам проиндексируют зарплаты на 3% - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.- Об истории самой знаменитой книги – Книги рекордов Гиннесса, а также о том, какой рекорд Приморья может попасть в знаменитую книгу – читайте на страницах «РИО Панорамы».И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, для любителей астрологии – гороскоп на неделю, а для дачников – всё о работах в осеннем саду.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script