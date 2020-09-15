|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|15.09.2020
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№38 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 16 сентября во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Состоялась инаугурация главы Находкинского городского округа – все подробности на страницах свежего выпуска «РИО Панорамы».
- Единый день голосования на дополнительных выборах депутата Думы НГО прошёл в Находке: кто стал победителем – читайте также в свежем номере «РИО Панорамы».
- Традиционная рубрика «Автообозрение» напомнит правила парковки транспорта, принадлежащего людям с ограниченными возможностями, а также расскажет о том, как правильно подготовиться к техосмотру.
- Безработным родителям доплатят три тысячи рублей на детей в сентябре, женам и детям призывников поможет государство разовыми и ежемесячными доплатами, а бюджетникам проиндексируют зарплаты на 3% - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.
- Об истории самой знаменитой книги – Книги рекордов Гиннесса, а также о том, какой рекорд Приморья может попасть в знаменитую книгу – читайте на страницах «РИО Панорамы».
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, для любителей астрологии – гороскоп на неделю, а для дачников – всё о работах в осеннем саду.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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