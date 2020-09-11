В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с продолжающейся пандемией. Многие ограничения, ранее принятые на территории региона, продолжают действовать до особого распоряжения.



Несмотря на то, что наиболее жесткие карантинные меры отменены и некоторые запреты сняты, все же в списке действующих остаются некоторые правила, следить за выполнением которых продолжают административные комиссии. До завершения купального сезона продолжаются проверки баз отдыха и пляжных территорий. Под особым контролем находится общественный транспорт: ведутся проверки регулярности влажных уборок салонов такси и автобусов, а также обязательность ношения масок пассажирами и кондукторами. На сегодняшний день 32 единицы транспорта уже проверены. На днях в городе пришлось отказаться от идеи проведения массового забега «Бухта Находка», запланированного на 12 сентября, заявки на участие в котором прислали более 800 человек. Власти города признали, что при таком количестве участников будет сложно соблюдать меры защиты от распространения коронавирусной инфекции. С началом учебного года в школах Находки распространяют памятки по профилактике заболеваний «10 шагов к здоровью школьника», разработанные в период пандемии, для предупреждения распространения инфекции. В Находке по-прежнему запрещено проведение массовых, деловых, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий. Обязателен масочный режим в транспорте, офисных центрах и закрытых помещениях. По информации Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Приморском крае превысило 10 тысяч, и это означает, что расслабляться рано, многие мероприятия по предотвращению распространения на территории края коронавирусной инфекции сохраняются.

Берегите себя и своих близких! Соблюдайте дистанцию, гигиену и перчаточно-масочный режим!