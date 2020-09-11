В дежурную часть Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение о наезде на пешехода в районе дома № 17 по улице Рыбацкой.



На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Установлено: 36-летняя местная жительница, управляя автомобилем Хонда Фит, двигаясь со стороны улицы Арсеньева в направлении Горбольницы, на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 13-летнюю девочку.

Потерпевшую госпитализировали в медицинское учреждение с ушибами.

Установлено, что стаж управления автотранспортом автомобилистки составил 15 лет. Состояния опьянения у девушки не выявлено, нарушений ПДД в 2020 году водитель Хонды Фит не допускала.

ДТП произошло в светлое время суток. Инспекторы дорожного надзора проводят обследование участка автодороги, на котором произошел наезд на пешехода.

По факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетней проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки и медицинского заключения будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После продолжительных летних каникул школьники успели отвыкнуть от интенсивного дорожного движения. Полиция напоминает родителям и педагогам о необходимости повторить со школьниками правила безопасного поведения на проезжей части. Водителям следует быть предельно внимательными на дорогах, прилегающих к детским дошкольным и общеобразовательным заведениям, а также в зоне действия пешеходных переходов.





Водитель ушёл, пассажиры остались



В дежурную часть Госавтоинспекции ОМВД России по городу Находке поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием рейсового автобуса на улице Мичурина, 20.



На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что 61-летний водитель рейсового автобуса Хэндэ Каунти, находясь на маршруте с пассажирами, двигаясь со стороны улицы Пограничной в направлении Советской, покинул автобус по личной необходимости. В результате транспортное средство с находящимися внутри людьми совершило самопроизвольное движение, врезавшись в столб электроосвещения.

В результате автоаварии пострадали 5 пассажиров. Пострадавшие доставлены в Центральную городскую больницу с травмами различной степени тяжести.

ДТП произошло в светлое время суток на сухом дорожном покрытии. Стаж управления автотранспортом водителя Хэндэ Каунти составил 31 год.

По факту автоаварии проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Пресс-служба ОМВД России по городу Находке