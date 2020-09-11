В летопись истории города Находки внесла свой вклад и Ливадийская территория, т.е. жизненные вехи поселков Ливадия, Южно-Морской, Авангард, Средняя, сел Душкино, Зембрены и Анна стали страницами истории нынешнего Находкинского городского округа.



Вслед за открытием экипажем парохода-корвета «Америка» бухты Находка в 1859 г. в 1861 г. клипером «Гайдамак» под командованием Алексея ПЕЩУРОВА был исследован и описан залив Восток и открыта гавань, за которой осталось название Гайдамак. В этот же год были обследованы и бухта Средняя, и бухта Восток.

По сведениям 1869 г., по побережью бухт Гайдамак, Средняя и на речке Сяудми (ныне р. Волчанка) расселились, как их тогда называли, манзы. Их жилища назывались фанзами, и, возможно, с тех времен остались на карте названия Первая и Вторая Фанзы. Долгое время русского населения в этих местах не было.



Китобойная база графа Г. Г. Кейзерлинга.

Китобойная база графа Г. Г. Кейзерлинга.

Через 28 лет с момента открытия бухты Гайдамак эта бухта станет местом, где впервые на юге Приморья зародится российский китобойный промысел. Отставной морской офицер Аким Георгиевич ДЫДЫМОВ построит на ее побережье китоперерабатывающую базу. Журнал «Вестник рыбопромышленности» позже напишет: «…Не стремление к наживе и слава заставили Дыдымова отказаться от карьеры выдающегося флотского офицера и посвятить себя китобойному промыслу, а только беззаветная любовь к Отечеству, желание поддержать престиж русского имени на Дальнем Востоке…» Здесь, наверное, можно провести аналогию с Алексеем Дмитриевичем Старцевым, организовавшим на о. Путятина многоотраслевое хозяйство и радевшего за престиж Дальнего Востока и России. Имя Дыдымова за его заслуги будет присвоено охранному крейсеру «Лейтенант Дыдымов».

Дело Акима Дыдымова, безвременно погибшего со всем экипажем на китобойце «Геннадий Невельской» в декабре 1890 г., через 4 года на берегу бухты Гайдамак продолжил также русский офицер – представитель знатной прибалтийской фамилии, граф Генрих Гугович Кейзерлинг. В эти годы в заливе Америка и в бухте Находка никаких промышленных производств еще не было. А в бухте Гайдамак уже появился жиротопный, консервный, бочарный, лесопильный заводы. Часть зданий того времени стоит и поныне. И хорошо бы ответственным за культурные ценности лицам задуматься над их сохранностью, повесить памятные таблички.

В 1905 г. Кейзерлинг создает свое пароходство под названием «Русь» и заключает контракты с Министерством торговли на обслуживание морских линий Дальнего Востока. В 1907 г.

он организует в бухте Гайдамак первую на южном побережье школу юнг. Начиная с 1908 г. пароход «Сибирь» раз в неделю делал рейсы из Владивостока в бухты Гайдамак, Врангеля и Находка. Это пароходство было известно на Дальнем Востоке вплоть до советского периода.

Есть факт, который тоже заслуживает внимания. В 1895 г. (перевезен в 1901 г.) Генрих Кейзерлинг подарил краеведческому музею г. Хабаровска скелет кита. Так он и поныне стоит в витрине этого музея. Оставил свой след в истории и г. Находки, и бухты Гайдамак, и бухты Анны легендарный шкипер Фридольф Кириллович Гек. Вместе с Дыдымовым он занимался добычей китов. После гибели соратника, когда Гек пытался в корейских водах найти потерявшееся судно Дыдымова, он открыл несколько бухт. Одна из них получила название Память Дыдымова (ныне Улсанман). С именем шхуны Гека «Аннушка» связана легенда по названию бухты Анна. Позже, в советский период, там появится село с таким же названием – Анна. События, связанные с китобойным промыслом, не оставили равнодушным советского писателя Анатолия Вахова. И он написал книги о становлении в наших водах китобойного промысла: «Трагедия капитана Лигова» и «Шторм не утихает». А к берегу бухты Гайдамак со временем пришвартовался корабль с надписью на борту «Капитан Лигов».

Елена Эдуардовна БЕНДЯК

Фото с сайта музея им. Арсеньева, г. Владивосток



БЕНДЯК ЕЛЕНА ЭДУАРДОВНА

Елена Эдуардовна Бендяк родилась в г. Усть-Нера Оймяконского района Республики Саха (Якутия). Закончила в 1987 году Иркутский институт народного хозяйства по специальности горный инженер-экономист. Работала на комбинате Уралкалий в

г. Березняки Пермской области, в Верхне-Индигирской геолого-разведочной экспедиции в Усть-Нера. В 1993 году переехала в Приморский край.

Несколько лет назад увлеклась изучением истории Приморского края. Вместе с семьей и краеведами много путешествует по южному Приморью. Является членом «Русского географического общества» – Общества изучения Амурского края.

Полностью материал «Достопримечательности Ливадийской территории» читайте в газете «РИО Панорама» №37 от 9 сентября 2020 года.