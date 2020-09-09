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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Вышел очередной номер газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
09.09.2020
№37 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 9 сентября во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- В Находке завершился конкурс на замещение должности главы городского округа. Новый мэр – кто он? – подробно на страницах «РИО Панорамы».
- Приморская Ливадия – это удаленный микрорайон города Находки. Он называется «поселок Ливадия», берет начало в селе Душкино и заканчивается селом Анна, а между ними располагаются поселки Авангард, Средняя, Ливадия и Южно Морской. «Достопримечательности Ливадийской территории» - материал под таким заголовком в свежем номере «РИО Панорамы» в нашей традиционной рубрике «Край родной».
- Информация для школьников и родителей: с 1 сентября изменились правила профилактических осмотров школьников – более подробно также в свежем номере «РИО Панорамы».
- Сегодня общение всё больше и больше уходит в цифровой формат: социальные сети, различные мессенджеры и т. д. Вас оскорбили или нарушили ваши авторские права? Как защитить себя в новых цифровых реалиях – подробности в материале «Поймают на слове».
- В крае участились случаи сбыта фальшивых купюр номиналом 1000 и 5000 рублей; при оплате квитанции Примтеплоэнерго придётся раскошелиться; а некоторые пенсионеры в сентябре получат прибавку к пенсии: об этом и многом другом – в новостном блоке нашего еженедельника.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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