Подарки к новому учебному году в этот раз получились необычными. Чтобы обучение не прерывалось и шло в обычном, живом формате, необходимо строго выполнять требования Роспотребнадзора. Контроль температуры на входе, постоянная дезинфекция рук, ношение масок и перчаток для учителей. С необходимым для этого инвентарем и приехали в гости к подшефным школам сотрудники АО «Терминал Астафьева».





Бесконтактные электронные термометры теперь каждый день будут встречать учащихся школы «Эдельвейс» в микрорайоне КПД Находки. Если температура больше 37,1 – по новым правилам такой ученик будет отправлен домой.



– У нас занимаются почти полторы тысячи учеников, это дети и из нашего микрорайона, и из соседних с Находкой сёл: Голубовка, Екатериновка. У нас здесь есть кадетские классы, где учат детей спасатели МЧС. И чтобы дети были здоровы, чтобы учебный процесс проходил в очном режиме, чтобы дети не перешли на дистанционный режим обучения, важно соблюдать все санитарные требования. Поэтому нам были просто необходимы термометры и дозаторы для антисептиков. В наше время это значимая помощь для школы, – отметила заместитель директора МБОУ «СОШ №7 «Эдельвейс» по учебно-воспитательной работе Татьяна Храмова.



Автоматические сенсорные дозаторы для жидких антисептиков появятся также и в школе «Полюс» в микрорайоне Мыса Астафьева. Их разместят в коридорах, чтобы ученики могли регулярно и без проблем следить за чистотой своих рук.



– Мне хотелось бы поблагодарить наших шефов, которые вновь оказали очень ценную помощь для организации работы школы в столь сложный период борьбы с коронавирусной инфекцией. Термометры, дозаторы, перчатки – сегодня всё необходимо для того, чтобы и ученики, и учителя оставались здоровы, – рассказала исполняющая обязанности директора МБОУ «СОШ №1 «Полюс» Гульнара Гасанова.



Также «Терминал Астафьева» продолжает реализацию важной части собственной социальной программы по улучшению жизни находкинцев – начался очередной этап замены оконных конструкций и установки новых балконов. В этот раз новые конструкции получили жители домов 3а и 5а на улице Астафьева. Шестой этап начался с установки балкона у Ольги Примы.



– Каждую зиму было холодно, старые окна продувало, приносило пыль. Сейчас очень довольна – будет тепло и чисто. Установили быстро: из «Терминала Астафьева» позвонили: «Вот когда Вы свободны?» Всё, пришли, сделали. Теперь у меня новые окна, – рассказала Ольга Прима.



Новые окна теперь стоят и в квартире, которую Сергей Капитов получил по государственной программе обеспечения жильём сирот. Старые конструкции в ней не менялись со дня постройки дома, поэтому прошлой зимой сердобольные соседи даже приносили ему теплые вещи и обогреватели, чтобы молодой человек не замерз. Они же и подсказали ему, куда обратиться, чтобы в квартире появились новые окна.

– Я с ним разговаривала, он: «Ну скажите от меня спасибо! И директору скажите». И от меня хочу сказать спасибо. Потому что к нам не безразлично относятся, – добавила жительница дома Астафьева, 3а Галина Константинова.



В ходе шестого этапа будет установлено 28 новых конструкций на сумму 837 тысяч рублей. Всего же за годы работы в рамках соглашения «Терминала Астафьева» с инициативной группой жителей было установлено более 100 оконных и балконных конструкций. Особенность программы заключается в том, что жители могут высказать свои пожелания по размеру и дизайну конструкции. На эти цели в 2018-2019 годах компанией было потрачено 7,4 миллиона рублей. В 2020 году запланированы конструкции на сумму еще 5 миллионов рублей.



Новые окна и балконы, помощь школам – лишь часть той работы, которую «Терминал Астафьева» планирует выполнить в рамках подписанного с главой Находки соглашения о развитии социально-экономической сферы города. Компания продолжит выделять средства на реализацию социальных и экологических программ в создании комфортной среды жителям портового города.

Напомним, в рамках собственной социальной программы «Терминал Астафьева» с 2017 года инвестировал в социальные проекты на территории Находкинского городского округа более 130 миллионов рублей. Эти средства затрачены на улучшение жилищных условий жителей микрорайона Мыса Астафьева путем расселения из ветхого и аварийного жилья, остекление окон и лоджий, проведение субботников и благоустройство общеобразовательных учреждений. Также проводится систематическая работа по благоустройству отдаленного микрорайона КПД.