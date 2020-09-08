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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Жителям частного сектора Находки компенсируют потерю урожая и имущества Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
08.09.2020
Административные комиссии провели оценку ущерба, нанесённого огородам и подворьям находкинцев во время сильного ливня с 13 на 14 августа. По данным Управления по делам ГО и ЧС, за 12 часов на территории городского округа выпало 60 миллиметров осадков. Ситуация потребовала введения режима ЧС.

Всего от жителей частного сектора Находки поступило 233 заявления. Составлено 218 актов, из которых 185 – по потере урожая, 33 – по утрате имущества первой необходимости. 170 человек уже предоставили необходимые для получения выплат документы. Чтобы получить денежную компенсацию, остальные владельцы пострадавших участков должны собрать следующий пакет документов:
– заявление об оказании материальной помощи с указанием реквизитов банковского счёта, открытого гражданином в кредитной организации;
– документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (копия с предъявлением подлинника);
– документ, подтверждающий собственность на право владения домом, земельным участком;
– документы, подтверждающие регистрацию гражданина в системе индивидуального (персонифицированного) учёта, на бумажном носителе (копия с предъявлением подлинника), (СНИЛС);
– согласие на обработку персональных данных;
– ИНН.
Документы необходимо предоставить в Единую дежурно-диспетчерскую службу, расположенную по адресу: ул. Лермонтова, 9. Телефоны для справок: 112 или 63-19-33.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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