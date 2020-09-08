Административные комиссии провели оценку ущерба, нанесённого огородам и подворьям находкинцев во время сильного ливня с 13 на 14 августа. По данным Управления по делам ГО и ЧС, за 12 часов на территории городского округа выпало 60 миллиметров осадков. Ситуация потребовала введения режима ЧС.





Всего от жителей частного сектора Находки поступило 233 заявления. Составлено 218 актов, из которых 185 – по потере урожая, 33 – по утрате имущества первой необходимости. 170 человек уже предоставили необходимые для получения выплат документы. Чтобы получить денежную компенсацию, остальные владельцы пострадавших участков должны собрать следующий пакет документов:

– заявление об оказании материальной помощи с указанием реквизитов банковского счёта, открытого гражданином в кредитной организации;

– документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (копия с предъявлением подлинника);

– документ, подтверждающий собственность на право владения домом, земельным участком;

– документы, подтверждающие регистрацию гражданина в системе индивидуального (персонифицированного) учёта, на бумажном носителе (копия с предъявлением подлинника), (СНИЛС);

– согласие на обработку персональных данных;

– ИНН.

Документы необходимо предоставить в Единую дежурно-диспетчерскую службу, расположенную по адресу: ул. Лермонтова, 9. Телефоны для справок: 112 или 63-19-33.



Пресс-служба администрации НГО