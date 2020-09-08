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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Стал светофор зелёный Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
08.09.2020
На Центральной площади заработает «вызывной» светофор.

Пешеходы смогут переключать сигналы при помощи специальных кнопок. Пока же светофор функционирует в желтом мигающем режиме.
Переход дороги в этом месте, даже при наличии «зебры», небезопасен из-за высокой интенсивности автомобильного движения. Особенному риску подвержены школьники, которые пользуются общественным транспортом. Новое оборудование позволит решить эту задачу. Автоматический регулировщик движения обеспечит безопасность на дороге, но не будет понапрасну тормозить потоки машин.
«Вызывной» светофор постоянно показывает зелёный свет автомобилистам, пока пешеход не нажмёт кнопку. Через несколько секунд после этого загорится красный для транспортных средств, а человек сможет спокойно перейти на другую сторону дороги.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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