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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Библиотеки Находки ждут первоклассников Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
08.09.2020
С 1 сентября в библиотеках Находкинского городского округа начнется акция «Первоклассник, библиотека ждет тебя!». К этому времени библиотекари подготовят ознакомительные экскурсии, книжные обзоры, занимательные викторины, литературные марафоны и конкурсы.

Мероприятие продлится три месяца. Для участия в нём необходимо записаться в библиотеку. Самые активные юные читатели и посетители библиотек в конце каждой недели будут получать бибкоины (призовые библиотечные жетоны). По завершении акции все полученные жетоны суммируются. Ребята, набравшие больше всех бибкоинов, получат различные призы.
 
Галина КОЛНЕР, Центральная библиотечная система
 

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