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Библиотеки Находки ждут первоклассников
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РИО Панорама
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08.09.2020
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С 1 сентября в библиотеках Находкинского городского округа начнется акция «Первоклассник, библиотека ждет тебя!». К этому времени библиотекари подготовят ознакомительные экскурсии, книжные обзоры, занимательные викторины, литературные марафоны и конкурсы.
Мероприятие продлится три месяца. Для участия в нём необходимо записаться в библиотеку. Самые активные юные читатели и посетители библиотек в конце каждой недели будут получать бибкоины (призовые библиотечные жетоны). По завершении акции все полученные жетоны суммируются. Ребята, набравшие больше всех бибкоинов, получат различные призы.
Галина КОЛНЕР, Центральная библиотечная система