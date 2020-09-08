С 1 сентября в библиотеках Находкинского городского округа начнется акция «Первоклассник, библиотека ждет тебя!». К этому времени библиотекари подготовят ознакомительные экскурсии, книжные обзоры, занимательные викторины, литературные марафоны и конкурсы.





Мероприятие продлится три месяца. Для участия в нём необходимо записаться в библиотеку. Самые активные юные читатели и посетители библиотек в конце каждой недели будут получать бибкоины (призовые библиотечные жетоны). По завершении акции все полученные жетоны суммируются. Ребята, набравшие больше всех бибкоинов, получат различные призы.



Галина КОЛНЕР, Центральная библиотечная система