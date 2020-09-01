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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
01.09.2020
№36 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 2 сентября во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Вот и наступил долгожданный сентябрь: дети наконец пошли в школы и детские сады. С приходом осени в России вступают в силу и новые законы - обо всём подробно в первом осеннем номере «РИО Панорамы».
- Победоносный сентябрь: окончание Второй мировой войны на Дальнем Востоке – читайте материал под заголовком «И снова 3 сентября».
- Бесплатная вакцинация от гриппа стартовала в Приморье 1 сентября. Для тех, кто занят и работает, впервые в регионе развернули мобильные прививочные пункты. Где сделать прививку от гриппа горожанам – все подробности на страницах «РИО Панорамы».
- В Приморье продолжает действовать социальная программа «Приморская рыба»: по каким адресам в Находкинском городском округе можно приобрести рыбную продукцию по фиксированным ценам - читайте в свежем номере «РИО Панорамы».
- Компенсация расходов на приобретение товаров для школы: кому и сколько; нужны ли маски в школе и детском саду; кому компенсируют потерю урожая и имущества – об этом и многом другом в свежем выпуске «РИО Панорамы».

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, для дачников и садоводов – посевной календарь и полезные советы по работам в саду в сентябре, а для любителей астрологии – гороскоп на сентябрь.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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