№36 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 2 сентября во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Вот и наступил долгожданный сентябрь: дети наконец пошли в школы и детские сады. С приходом осени в России вступают в силу и новые законы - обо всём подробно в первом осеннем номере «РИО Панорамы».

- Победоносный сентябрь: окончание Второй мировой войны на Дальнем Востоке – читайте материал под заголовком «И снова 3 сентября».

- Бесплатная вакцинация от гриппа стартовала в Приморье 1 сентября. Для тех, кто занят и работает, впервые в регионе развернули мобильные прививочные пункты. Где сделать прививку от гриппа горожанам – все подробности на страницах «РИО Панорамы».

- В Приморье продолжает действовать социальная программа «Приморская рыба»: по каким адресам в Находкинском городском округе можно приобрести рыбную продукцию по фиксированным ценам - читайте в свежем номере «РИО Панорамы».

- Компенсация расходов на приобретение товаров для школы: кому и сколько; нужны ли маски в школе и детском саду; кому компенсируют потерю урожая и имущества – об этом и многом другом в свежем выпуске «РИО Панорамы».



И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, для дачников и садоводов – посевной календарь и полезные советы по работам в саду в сентябре, а для любителей астрологии – гороскоп на сентябрь.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script - Вот и наступил долгожданный сентябрь: дети наконец пошли в школы и детские сады. С приходом осени в России вступают в силу и новые законы - обо всём подробно в первом осеннем номере «РИО Панорамы».- Победоносный сентябрь: окончание Второй мировой войны на Дальнем Востоке – читайте материал под заголовком «И снова 3 сентября».- Бесплатная вакцинация от гриппа стартовала в Приморье 1 сентября. Для тех, кто занят и работает, впервые в регионе развернули мобильные прививочные пункты. Где сделать прививку от гриппа горожанам – все подробности на страницах «РИО Панорамы».- В Приморье продолжает действовать социальная программа «Приморская рыба»: по каким адресам в Находкинском городском округе можно приобрести рыбную продукцию по фиксированным ценам - читайте в свежем номере «РИО Панорамы».- Компенсация расходов на приобретение товаров для школы: кому и сколько; нужны ли маски в школе и детском саду; кому компенсируют потерю урожая и имущества – об этом и многом другом в свежем выпуске «РИО Панорамы».И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, для дачников и садоводов – посевной календарь и полезные советы по работам в саду в сентябре, а для любителей астрологии – гороскоп на сентябрь.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script