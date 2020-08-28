|На сделку не пошёл
|РИО Панорама
|28.08.2020
|
В Управлении МВД России по Приморскому краю применяется наработанная практика поощрения сотрудников, добросовестно исполнивших обязанность по уведомлению о случаях обращения с целью склонения к совершению коррупционных правонарушений. Полицейский, изобличивший взяткодателя, получает премию в размере предложенной ему суммы вознаграждения. Выплачивается она лишь в случае, если факт взятки документально подтвержден и по нему возбуждено уголовное дело.
Так, на территории города Находки в ночное время суток по улице Кольцевой гос-автоинспекторы остановили автомобиль таксомоторной компании, водитель которой нарушил правила дорожного движения – проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.
За рулем находился 19-летний молодой человек. Примечательно, что нарушитель является гражданином другого государства и на территории нашей страны находился временно. Полицейские пригласили мужчину в служебную автомашину для оформления документов. Водитель предложил инспектору за денежное вознаграждение не оформлять протокол об административном правонарушении и отпустить его. В подтверждение своих намерений мужчина положил тысячную купюру в бардачок между сиденьями. Инспектор на такую сделку не пошел и вызвал следственно-оперативную группу.
На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении. По факту дачи взятки Следственным комитетом следственного отдела по городу Находке в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Пресс-служба ОМВД России по г. Находке
|След. >
|«
|28 Авг 2020
|»
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|Соцпроекты
|Анонсы
|Новости
|Общество
|Гость номера
|Вопрос недели
|Дата
|Вопрос-ответ
|Происшествия
|ЖКХ
|Благоустройство
|Политика
|Экономика
|Бизнес
|Дом
|Здоровье
|Авто
|Спорт
|Культура
|Исторический клуб
|Поколение next
|Авторская колонка
|Мысли по поводу
|Шёл по городу