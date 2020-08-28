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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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На сделку не пошёл Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
28.08.2020
В Управлении МВД России по Приморскому краю применяется наработанная практика поощрения сотрудников, добросовестно исполнивших обязанность по уведомлению о случаях обращения с целью склонения к совершению коррупционных правонарушений. Полицейский, изобличивший взяткодателя, получает премию в размере предложенной ему суммы вознаграждения. Выплачивается она лишь в случае, если факт взятки документально подтвержден и по нему возбуждено уголовное дело.

Так, на территории города Находки в ночное время суток по улице Кольцевой гос-автоинспекторы остановили автомобиль таксомоторной компании, водитель которой нарушил правила дорожного движения – проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.
За рулем находился 19-летний молодой человек. Примечательно, что нарушитель является гражданином другого государства и на территории нашей страны находился временно. Полицейские пригласили мужчину в служебную автомашину для оформления документов. Водитель предложил инспектору за денежное вознаграждение не оформлять протокол об административном правонарушении и отпустить его. В подтверждение своих намерений мужчина положил тысячную купюру в бардачок между сиденьями. Инспектор на такую сделку не пошел и вызвал следственно-оперативную группу.
На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении. По факту дачи взятки Следственным комитетом следственного отдела по городу Находке в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Пресс-служба ОМВД России по г. Находке
 

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