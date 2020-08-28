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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Особый порядок исчисления трудового стажа для медработников Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
28.08.2020
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2020 № 1191 утвержден порядок исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 1, 2 и 20 части 1 статьи 30 Федерального закона «О страховых пенсиях» медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

В соответствии с указанным порядком периоды работы медицинских работников, оказывающих в медицинских организациях и их структурных подразделениях медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, засчитываются в стаж соответствующей работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости на особых условиях.
Так, день работы медицинских работников стационарных отделений, работников скорой медицинской помощи, медицинских работников, оказывающих помощь в амбулаторных условиях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь больным с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, осуществляющих отбор биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, транспортировку пациентов в поликлинические отделения, оборудованные под КТ-центры, и иные медицинские организации для проведения инструментального исследования на наличие внебольничной пневмонии, считается за 2 дня.
При этом указанный расчет трудового стажа применяется за периоды соответствующей работы медиков, имевшей место с 1 января по 30 сентября 2020 года.
Документ вступает в силу с 19 августа 2020 года.
 
Александра КЛЕНИНА,
старший помощник прокурора Приморского края
 

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