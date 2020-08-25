|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|25.08.2020
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№35 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 26 августа во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- 1 сентября вся страна отмечает День знаний. День знаний – это праздник для всех учеников, учащихся, студентов, их родителей, учителей и преподавателей. В свежем номере «РИО Панорамы» - поздравления для всех вас.
- В преддверии нового учебного года Роспотребнадзор дает несколько рекомендаций и советов по выбору школьной одежды. Надеемся, что родителям эти советы придутся кстати. А по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей можно позвонить по телефонам горячей линии Роспотребнадзора – обо всём подробно в свежем номере «РИО Панорамы».
- Несмотря на то, что учебный год не за горами, на улице лето – в самом разгаре. Дети и взрослые проводят свободное время на пляжах и в лесах, поэтому не лишним будет напомнить о том, как вести себя, если вы вдруг встретитесь со змеёй.
- Госдума может отменить транспортный налог, налоговые органы смогут отслеживать сдачу жилья в аренду, а налог за продажу недвижимости можно будет не платить – подробно обо всём на страницах «РИО Панорамы».
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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