Соглашение о развитии социально-экономической сферы Находки подписали врио главы городского округа Тимур МАГИНСКИЙ и генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Руслан КОНДРАТОВ.





Первым мероприятием в рамках Соглашения станет ремонт компанией крыши библиотеки «Зеленый мир» в Северном микрорайоне.

– Библиотека является центром притяжения для населения всего микрорайона. Других учреждений культуры на КПД, к сожалению, нет. Мы договорились с компанией «Терминал Астафьева» о том, что совместными усилиями восстановим крышу библиотеки, – рассказал врио главы Находкинского городского округа Тимур Магинский.



Библиотечный комплекс «Зеленый мир», или «библиотека на КПД», как называют учреждение в городе, действительно, имеет большое значение для жителей микрорайона, сообщила директор Центральной библиотечной системы Рита ПОДКОРЫТОВА.

– Сюда приходят школьники, чтобы позаниматься и сделать домашнее задание. Здесь проходят различные мастер-классы, конкурсы, викторины, проводятся просмотры фильмов в небольшом кинозале.



Одна беда – протекающая крыша. В 2018 году ее отремонтировали, но только наполовину – над самой библиотекой. У совладельца здания денег на свою часть крыши не нашлось. Однако с плоской крышей так поступать нельзя. Со временем вновь закапало и в библиотеке.

Оставалось уповать только на спонсоров. И мы очень благодарны «Терминалу Астафьева» за решение оказать такую помощь. Благодаря ремонту мы сможем принять участие в конкурсе «Новая библиотека», который проводит каждый год Министерство культуры РФ в рамках национального проекта «Культура», поскольку капитальный ремонт является одним из условий для участия в конкурсе, – сказала Рита Подкорытова.



Это далеко не первый случай, когда АО «Терминал Астафьева» оказывает помощь по городу. Так, в рамках программы по улучшению качества жизни жителей ближайшего к порту микрорайона новыми благоустроенными квартирами обеспечено более 50 семей из расположенных на этой территории двух бараков. Устанавливаются новые балконы и окна в домах микрорайона мыса Астафьева.



Также «Терминал Астафьева» систематически оказывает помощь здравоохранению Находки. Благодаря помощи предприятия городская больница была оснащена современной медицинской аппаратурой, был организован приезд в Находку автопоезда «Здоровье» – диспансеризацию прошли более 400 горожан.

Теперь предприятие внесло свой вклад в борьбу с COVID-19, передав Находкинской городской больнице партию тестов на экспресс-диагностику коронавирусной инфекции. Тесты позволяют в течение 10 минут сделать предварительные выводы о вероятности заражения пациента опасным вирусом. Если вероятность выявляется, пациенту назначают дополнительное исследование методом ПЦР, проводят другие исследования.



– Экспресс-диагностика очень актуальна. Тест активно используется в нашем приемном покое при поступлении пациентов без подозрения на коронавирусную инфекцию. Им могут пользоваться наши медицинские сотрудники, посещающие больных на дому, – рассказала врио главного врача Находкинской городской больницы Альфия СЕМЕНЮК.

Ранее «Терминал Астафьева» совместно с общественным движением «Делаю город лучше» передал 900 литров дезинфицирующего средства для автотранспортных предприятий Находки. Кроме того, «Анолит АНК» привезли в дом престарелых, коррекционную школу-интернат и в центр реабилитации несовершеннолетних.



Как отметил врио главы Находкинского городского округа Тимур Магинский, АО «Терминал Астафьева», будучи крупным налогоплательщиком, не только пополняет казну города, своевременно и в полном объеме выплачивая налоговые отчисления, но и на протяжении нескольких лет участвует в финансировании социальных проектов, реализуемых в городском округе.

– «Терминал Астафьева» – пример социально ответственного предприятия. Порт много вкладывает в развитие микрорайона мыса Астафьева. Подписание соглашения между администрацией и компанией подтверждает, что эти работы будут продолжаться. Откроются новые возможности для развития социальной сферы города, будут вкладывать средства в будущее города, детей, в реализацию различных социальных проектов, – сказал Тимур Магинский.



В свою очередь, генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов отметил, что для компании очень важна среда, в которой проживают жители города, в том числе сотрудники порта.

– Полдня люди проводят на работе, вторую половину дня должны достойно проводить, находясь дома, на улицах города, посещая магазины, кинотеатры и т.д. Поэтому мы создаем эту достойную среду как для нашего коллектива, так и для жителей города. Это очень важно, – подчеркнул Руслан Кондратов.



Напомним, в рамках собственной социальной программы «Терминал Астафьева» с 2017 года инвестировал в социальные проекты на территории Находкинского городского округа более 130 миллионов рублей. Эти средства затрачены на улучшение жилищных условий жителей микрорайона мыса Астафьева путем расселения из ветхого и аварийного жилья, на остекления окон и лоджий, проведение субботников и благоустройство общеобразовательных учреждений. Также проводится систематическая работа по благоустройству микрорайона КПД.

