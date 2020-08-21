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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Лифты по осени считают Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
21.08.2020
В Находке заменят лифты в девяти домах. К настоящему времени Фонд капремонта заключил контракты с подрядными организациями. Монтаж оборудования начнут осенью.

В Находке лифты заменят по следующим адресам: ул. Спортивная, 16, ул. Тимирязева, 1А, ул. Нахимовская, 28, ул. Советская, 9, ул. Советская, 11, ул. Пограничная, 38, Приморский проспект, 28, Восточный проспект, 5 и 19 во Врангеле.
– Сейчас подрядчики начали изготавливать лифтовое оборудование на российских предприятиях. Каждый лифт делается по индивидуальному проекту, учитывающему технические характеристики дома. Готовое оборудование, а это подъемный механизм, системы автоматического управления, детали кабин и крепежа, будет доставлено в Приморский край по железной дороге. Монтаж новых лифтов запланирован на октябрь, – рассказали в Фонде капремонта Приморского края.
 
По материалам пресс-службы администрации НГО
 

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