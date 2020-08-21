Нацпроект «Здравоохранение» помогает переоснастить детскую поликлиническую службу Находки.



Современная медицинская техника появилась в детской поликлинике Находки. Дорогостоящее оборудование поставлено в кабинеты офтальмолога, оториноларинголога и врача ультразвуковой диагностики. Приобретение стало возможным благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и его региональной составляющей – развитие детской службы.

Как сообщили в министерстве здравоохранения, новое оборудование поступило в детскую поликлинику на ул. Ленинградскую, 7 и ее филиал в Южном микрорайоне Находки.

– В первой половине 2020 года для «детства» в Находкинскую городскую больницу было приобретено дорогостоящего медицинского оборудования на общую сумму более восьми миллионов рублей. Это целый комплекс современных аппаратов, – отметила врио главного врача Находкинской городской больницы Альфия СЕМЕНЮК.

Специалисты уже успели оценить преимущества новых ЛОР-установок.

– По сути, это полностью оснащенное рабочее место ЛОР-врача. С их помощью врач может деликатно провести промывание, удалить инородные предметы, ввести лекарственные препараты. Такие процедуры проводили и раньше, но с меньшим комфортом для пациентов. Кроме того, в устройстве заложены специальные программы, позволяющие адаптировать работу аппарата в соответствии с возрастными особенностями ребенка, – сообщила заведующая СП «Детская больница» Лариса

ПОНОМАРЕВА, отметив, что в 2019 году ЛОР-комбайн появился в детской поликлинике на ул. Дзержинского, 5, в 2020-м – на ул. Ленинградской, 4.

Аналогично с УЗИ-аппаратом. В прошлом году современное диагностическое оборудование установили на бульваре Энтузиастов, 5, в этом – в микрорайоне южной части города, на ул. Ленинградской, 7.

– Теперь у нас есть аппарат УЗИ экспертного класса с четырьмя чувствительными датчиками, он дает уникальное качество цветного изображения. Позволяет посмотреть все системы внутренних органов, благодаря чему можно с большой точностью диагностировать заболевание и контролировать ход лечения, – обозначила Лариса Пономарева.

Также в 2020 году детская поликлиническая служба пополнилась 12-канальным кардиографом и дефибриллятором. В отделение эндоскопии на ул. Пирогова, 13 приобрели три фиброгастроскопа малого диаметра для осмотра у детей внутренней поверхности желудка и двенадцатиперстной кишки, в кабинет офтальмолога на ул. Ленинградской, 4 – щелевую лампу для биомикроскопического анализа склеры, конъюнктивы, радужки, хрусталика и роговицы глаза.

Из крупных и долгожданных поступлений 2019 года специалисты отмечают цифровую рентген-установку, которая сменила аналоговую на Ленинградской, 7. Аппарат делает снимки лучшего разрешения, на мониторе саму область поражения можно рассмотреть более детально, что важно для диагностики. Новый рентген обладает большей чувствительностью, это позволяет при исследовании снизить лучевую нагрузку на пациента, минимальный вес которого может быть всего 600 граммов.

– Надо отметить, что новое оборудование – лишь часть общей программы развития. В ней заложены различные мероприятия, в том числе удобное и эффективное устройство детских поликлиник. Благодаря федеральным проектам и региональным программам мы планомерно обновляем материально-техническую базу учреждения, поднимаем уровень диагностики заболеваний и помощи больным, – сказала врио главного врача Находкинской городской больницы Альфия Семенюк.

Подчеркнем, что детская поликлиническая служба южного города участвует и в проекте «Бережливая поликлиника». Это позволяет улучшить качество и сервис обслуживания юных жителей Находки, а также делает удобной работу самих врачей и медперсонала.

КГБУЗ «Находкинская городская больница»