|Библиотека встала на рельсы
|РИО Панорама
|21.08.2020
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Центральная библиотечная система Находки установила в помещениях Обменно-резервного фонда (ОРФ) мобильные рельсовые стеллажи. Установленное оборудование позволит хранить более 100 тысяч экземпляров книг и журналов.
Раздвижные рельсовые стеллажи позволяют эффективно хранить книги и периодические издания, используя вдвое меньше площади по сравнению с обычными стационарными стеллажами, а порой экономить и до 80% пространства.
Как пояснила заведующая отделом комплектования Центральной библиотечной системы Находкинского городского округа Оксана ЯСЬКОВА, на площади 190 кв. метров смонтированы 15 четырехсекционных и 18 пятисекционных стеллажей. На них разместится более 100 тысяч единиц хранения. Из этого числа непосредственный фонд ОРФ составляет 67536 единиц хранения, еще 23 тыс. экземпляров – фонд хранения.
ОРФ разместился в трех залах муниципального библиотечного комплекса «Семья» по улице Арсеньева.
Добавим, что предварительно в помещениях ОРФ был проведен капитальный ремонт. Средства на это были выделены из муниципального бюджета.
Светлана АЛЕКСЕЕВА,
Центральная библиотечная система Находкинского городского округа
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