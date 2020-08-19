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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Вышел очередной номер газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
19.08.2020
№34 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 19 августа во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- 22 августа Россия отметит День Государственного флага. Какую эволюцию прошёл один из главных государственных символов страны за минувшие столетия – обо всём подробно в материале под заголовком «День Государственного флага».
- Скоро новый учебный год, и педагогам предстоит непростая и ответственная работа, которая требует особой поддержки не только со стороны родителей, но и со стороны государства - о новых дополнительных выплатах педагогам расскажет свежий выпуск «РИО Панорамы».
- Вы приобрели новый автомобиль и не знаете, как правильно установить номер? – в МВД объяснили порядок замены автомобильных номеров по новому ГОСТу.
- Медицинская комиссия для автолюбителей: по-новому или по-старому? Что ждёт автоинспекторов за незаконный штраф, выписанный водителям - вниманию наших читателей традиционная рубрика «АВТООБОЗРЕНИЕ».

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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