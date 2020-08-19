Врио главы Находки Тимур МАГИНСКИЙ и генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Руслан КОНДРАТОВ наградили строителей первого на Дальнем Востоке крытого терминала сыпучих грузов за успешное выполнение начального этапа проекта.





Церемонией награждения особо отличившихся сотрудников отметили в порту «Терминал Астафьева» завершение первого этапа работ по установке навеса над зоной выгрузки сыпучих грузов. Благодарственные письма и памятные подарки вручали врио главы Находкинского городского округа Тимур Магинский и генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов.

С приветственным словом к сотрудникам АО «Терминал Астафьева» и строителям навеса обратился врио главы Находкинского городского округа Тимур Магинский. Он поздравил присутствующих с Днем строителя, отметив, что увеличение строительных объектов в Находке является зримым показателем экономического роста городского округа.



«То, что возводится "Терминалом Астафьева", одним из основных находкинских стивидоров и налого-плательщиков, имеет особый смысл. Благодаря этому строительству на территории порта внедряется технология защищенной перевалки сыпучих грузов, что очень важно и для населения Находки, и для экологии города.

Это говорит о том, что АО «Терминал Астафьева» очень ответственно относится к своей работе, любит городской округ, в котором работает, уважает его население», – отметил Тимур Магинский.



Благодарности главы Находкинского городского округа и памятную медаль в честь 70-летия образования Находки из рук мэра получили исполнительный директор ООО «АТР-Строй» Максим Яковлев и производитель работ АО «Терминал Астафьева» Олег Сахаров.

Генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов прежде всего поздравил строителей навеса и участвующих в работе по его возведению сотрудников компании с Днем строителя и подчеркнул их высокий профессионализм, благодаря чему строительство навеса идет строго по графику, в установленные сроки.



«Этой церемонией мы начинаем хорошую традицию – отмечать тех, кто проявил себя в этой стройке. Я уверен, что мы и дальше будем собирать все лучшие силы для выполнения поставленных нами задач. Первый этап строительства навеса завершился. Следующий – предполагает установку алюминиевой конструкции, которая в сентябре прибывает из Испании в 31 контейнере», – обратился Руслан Кондратов к участникам церемонии.

За успешное выполнение этапа предварительного закрепления грунта благодарностями и грамотами, а также сувенирными настенными часами были награждены исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин, технический директор АО «Терминал Астафьева» Виктор Панов, производитель работ АО «Терминал Астафьева» Олег Сахаров, заместитель главного инженера работ АО «Терминал Астафьева» Сергей Сабодаш, заместитель директора по производству компании ООО «Т-Строй» Андрей Зайнуллин, мастер участка ООО «АТР-Строй» Роман Васильев и рабочий ООО «АТР-Строй» Денис Хе.



Как рассказал заместитель директора по производству компании «Т-Строй» Андрей Зайнуллин, в настоящее время все работы по бурению свайного основания опор будущего навеса завершены.

«Всего пробурили 64 скважины диаметром 1 тысяча мм. Глубины скважин составили от 9 метров до 33 метров. Несмотря на стесненность условий (перевалка угля в порту не прекращается – прим. ред.) работы выполнены в кратчайшие сроки. Задержек и особых трудностей не было. Работали по технологии, отработанной годами», – сообщил Андрей Зайнуллин.

Это позволило без задержек, строго по графику приступить к работам по бетонированию опор для будущего навеса.



«На сегодняшний день залито уже семь ростверков (верхняя часть свайного или столбчатого фундамента – прим. ред.) и заливается четвертая колонна грузового навеса. Работы ведутся с использованием специальных добавок производства немецкой фирмы BASF и опалубочной системы, которую другая немецкая компания – Peri – специально изготавливала под данный проект», – рассказал исполнительный директор ООО «АТР-Строй» Максим Яковлев.

Окончание работ по возведению опор запланировано на декабрь 2020 года, при благоприятных условиях это может произойти раньше. Параллельно будет вестись монтаж пролетов будущего навеса. Так, установка первого пролета – на четырех подготовленных к сентябрю капителях – может начаться уже осенью, после прихода в «Терминал Астафьева» контейнеров с металлоконструкциями из Испании.