Ежегодно льготная категория граждан может сделать выбор: либо бесплатно получать лекарственные препараты, либо компенсацию за них – 889,66 рубля в 2020 году.



Забирая эти средства из набора социальных услуг, пациент лишает себя полного объема медикаментов. Денежной компенсации не всегда хватает людям, которым требуются дорогостоящие лекарства – при сахарном диабете, бронхиальной астме, эпилепсии, вирусных гепатитах, онкологических заболеваниях. Но если выбрать натуральную льготу, препарат всегда можно будет получить.

Минздрав Приморского края призывает находкинцев принять правильное решение, потому что изменить его можно будет только в следующем году. К тому же с 1 января 2021 года перечень лекарств, которые льготникам предоставляют бесплатно, увеличится в два раза – в него войдут все жизненно необходимые и важнейшие препараты.

Чтобы вновь начать получать льготные медикаменты, нужно до 1 октября подать заявление через портал госуслуг или обратиться лично или через представителя в любое отделение МФЦ, Пенсионного фонда. Действовать решение начнет с 1 января.

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» право на меры социальной поддержки имеют инвалиды и участники ВОВ; ветераны боевых действий, военнослужащие (22.06.1941 – 03.09.1945), награжденные орденами или медалями СССР; бывшие несовершеннолетние узники, жители блокадного Ленинграда; работавшие в период ВОВ на объектах ПВО; чернобыльцы и лица, приравненные к ним; инвалиды, дети-инвалиды.

КГБУЗ «Находкинская городская больница»