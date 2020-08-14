За прошедшую неделю – с 3 по 9 августа 2020 года – в дежурной части Отдела ГИБДД ОМВД России по г. Находке зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий, пострадал 1 пешеход.





09.08.2020 года около 22.50 в районе дома №9 по улице Лермонтова водитель, управляя а/м Хонда Фит, двигаясь со стороны ул. Тимирязева в сторону ул. Гагарина, совершил наезд на пешехода, находящегося на проезжей части. Пешеход госпитализирован. Водитель а/м Хонда Фит имеет стаж вождения 1 год, в 2020 году к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 7 раз, состояние опьянения не установлено.

Госавтоинспекция обращается ко всем жителям города с просьбой сообщать о водителях, которые совершают административные правонарушения в области дорожного движения, в дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по г. Находке по телефонам: 8 (4236) 65-91-24,62-65-35.

Пропаганда ОГИБДД ОМВД России по г. Находке