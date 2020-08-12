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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Вышел очередной номер газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
12.08.2020
№33 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 12 августа во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Каких только праздников не бывает! 16 августа – День малинового варенья. Вашему вниманию – история и традиции этого славянского праздника и, конечно же, несколько кулинарных рецептов из этой ароматной, всеми любимой ягоды.
- Для приморцев старшего поколения в рамках национального проекта «Демография» запустили полезный сайт «Активное долголетие в Приморском крае» http://primdolgoletie.ru – посетите ресурс, уверяем: вы не пожалеете.
- Россияне старше 40 лет получат дополнительный оплачиваемый выходной. Для чего? – все подробности на страницах «Рио Панорамы».
- Пенсионный фонд России напоминает: с 1 октября выплаты пенсий и различных социальных пособий будут производиться только на карты платёжной системы «МИР» - более подробно на страницах свежего номера «РИО Панорамы» в материале под заголовком «Пенсию дадут только наличными».
- Что делать, если утеряна посылка; как сменить фамилию, если вам всего 16; как защититься от лающей собаки соседей – ответы на эти и другие вопросы – в нашей традиционной рубрике «Вопрос-ответ».

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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