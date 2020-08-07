Краеведы Находки совершили увлекательную экскурсию на хребет Чандалаз – самый крупный древний риф на Дальнем Востоке, на географических картах обозначаемый как хребет Лозовый. Чандалаз в переводе – «Большие длинные горы».



Хребет «нафарширован» пещерами и тайнами. На хребет ведут дороги от станции Боец Кузнецов и посёлка Лозового. Воскресный день выдался удивительно солнечным и тёплым. От поляны за небольшой деревушкой Несвоевка через полтора часа пешей прогулки по геологической дороге мы подошли к «хвосту» хребта. 200 метров карабкались наверх по узкой крутой тропе и оказались у входа в пещеру Сквозная. Сквозная представляет собой широкую галерею длиной 30 метров, проходящую через скальный массив и имеющую сужающийся выход в верхней части хребта. На своде сохранились выветрелые древние сталактиты.

Вот что мы прочитали о Чандалазе:

«Хребет Чандалаз представляет собой узкий гребень, вытянутый в северо-восточном направлении с пологим склоном в привершинной части. Это реликт подножих гор, позднее поднятый из земных недр более чем на 500 м.

Является самым крупным древним рифом на Дальнем Востоке и самым большим скальным массивом южного Приморья. Его протяженность – 7 км, высота – 760 метров. В Приморье хребет Чандалаз не единичная структура такого типа (Сестра, Брат, Племянник, район Екатериновской горной гряды). На Чандалазе открыто более 20 пещер, из них 7 наиболее посещаемых и известных».



На четвереньках мы выползли из пещеры Сквозной, прошли 300 метров по вершине хребта. На скальных склонах пещеры Сквозная можно увидеть горноколосник, редчайшую кровохлёбку «красивейшая». В 50 шагах от пещеры расположен грот-ниша, представляющий собой природный навес. Примечательны на склонах крутые обрывы с зияющими пустотами карстовых пещер, доноров, воронок, провалов и расщелин.

Для пещер Чандалаза характерно наличие сталактитов и сталагмитов различных форм и цвета. В пещерах Чандалаза натёки белого цвета. В Сквозной мы увидели пещерных кузнечиков и пауков.

От Сквозной свернули по узкой тропке налево – вот и большой вход в пещеру Мечта Спелеолога, освещённую солнцем. Пещера Мечта Спелеолога известна местным жителям давно, так как входное отверстие очень хорошо заметно с подножия юго-восточного склона хребта. Её часто путают с пещерой Сквозная, которая расположена в этом же массиве в 250-300 метрах севернее, в самом начале хвоста хребта. Это вытянутая в северо-западном направлении полого-нисходящая полость длиной 39 м, пересекающая насквозь скальный отрог в вершинной части хребта. В июле 1947 г. пещера посещалась исследователем приморских пещер Е. Г. Лешком. Она интересна тем, что в 10,5 м от входа в ее своде в результате обрушения образовалось большое отверстие (7х2), выходящее на поверхность. Длина полости – 35 метров. В 1947 г. Е. Г. Лешок дал ей название – им. Г. М. Шевченко.

У входа пещеры Мечта Спелеолога открывается живописный вид на Золотую Долину и трёхглавую вершину Макарьевского хребта.

Опытные спелеологи посещают колодец «Медвежий Клык». От входного отверстия щелевидной формы (2 на 0,55 м) идет вертикальный, постепенно расширяющийся колодец глубиной 22,5 м. На склоне долины в основании скалы расположена небольшая горизонтальная пещера Маленькая. Это галерея высотой 2 м и шириной до 2,5 м.

Длина ее составляла 13,5 м. Позже спелеотуристами был расчищен глыбовый завал, которым она заканчивалась. При этом стал доступным обширный зал с массивными плейстоценовыми натеками.

Материал подготовила Зоя КОВАЛЕВА,

главный библиотекарь ЦБС НГО



Полностью материал «Величественный горный хребет Чандалаз» читайте в газете « РИО Панорама » №32 от 5 августа 2020 года.