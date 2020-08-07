|Безопасность на отдыхе
|РИО Панорама
|07.08.2020
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В Находке усилен контроль профилактики COVID-19 на туристических базах и в гостиницах.
Туристический сезон в Находке в разгаре. Чтобы не допустить вспышек коронавирусной инфекции, предприятия сферы гостеприимства обязаны соблюдать ряд правил – уведомить о возобновлении деятельности, сделать сотрудникам анализы на COVID-19, организовать термометрию и дезинфекцию, соблюдать на территории масочный режим. Всего в городском округе 169 мест размещения, но только половина из них заявила о себе и получила разрешение принимать отдыхающих. 30 июля в Находке проверили 34 объекта, которые до сих пор остаются «в тени». Мобильные группы административной комиссии были усилены сотрудниками полиции, МЧС, представителями органов исполнительной власти Приморского края. В большинстве случаев в местах отдыха обнаружены те или иные нарушения, которые зафиксированы в протоколах осмотра. Составлено 12 административных протоколов.
– Работают бассейны, нет санитайзеров, журналы термометрии ведутся неправильно, – рассказала член административной комиссии, главный специалист Управления по делам молодежи и туризма администрации Находки Анна БОГДАНОВА.
По результатам первого дня мониторинга к работе могут быть допущены шесть гостиниц и баз отдыха. И то при условии, что устранят все замечания.
До 14 августа мобильные группы еще раз проверят, как соблюдают санитарно-противоэпидемические мероприятия на базах отдыха «Голубая лагуна», «Рандеву, «Лагуна, в гостиницах «Баракуда», «Восточная», «Виктория». Руководство базы отдыха Family days обязали пройти обязательную классификацию в срок до 7 августа.
Сегодня усиленные административные комиссии продолжают работу на объектах туристической инфраструктуры Находки.
Пресс-служба администрации НГО
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|07 Авг 2020
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