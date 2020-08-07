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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Новый асфальт на дорогах Находки Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
07.08.2020
Дополнительное финансирование из краевого бюджета позволит Находке перевыполнить план ремонта городских дорог.

Как сообщили в Управлении благоустройства администрации Находки, подрядная компания привела в порядок два протяженных участка на улице Кирова. Новое покрытие уложили в районе остановки «КПД-80» и разворотного кольца автобусного маршрута. Общая площадь асфальтирования составила 5 тыс. 712 кв. метров.
Подготовительные работы идут на ул. Шевченко. В районе остановки «Водоканал» бригада выставляет бортовой камень, отделяющий проезжую часть от зеленой зоны. Старый бордюр разрушился за годы эксплуатации, «врос в землю» и перестал выполнять свои функции. Затем асфальт уложат на площади 13 тыс. 308 кв. метров.
Большой комплекс работ подрядчик выполняет на ул. Бокситогорской. В районе домов №39, №41, №43 и №51 меняют лотки ливневой канализации, устраивают ливнеперехваты, переходные дорожки, меняют крышки колодцев инженерных коммуникаций. Затем тротуары и проезжую часть заасфальтируют во всю ширину. Планируемая площадь нового покрытия – 1 тыс. 720 кв. метров.
Предварительные работы завершены на дороге к поселку Приисковому. Здесь расширили и углубили водоотводные каналы, расчистили обочины и заполнили грунтом самые глубокие выбоины. Следующий этап начнется в сентябре, он потребует остановки движения транспорта.
Краевое предприятие «Примавтодор» приступило к фрезерованию и укладке асфальта на объездной дороге в Находке. Ремонт идёт сразу в двух направлениях: рабочие восстанавливают дорожное покрытие в районе Северного проспекта, а также на участке со стороны МЖК.
Всего планируется фрезеровать 7500 кв. метров разрушенного дорожного полотна и уложить 12 000 кв. метров асфальтобетонного покрытия. Ремонт должен завершиться в срок до 20 августа 2020 года.
В начале июня подрядчик уже заасфальтировал проезд между ул. Шоссейной и Северным проспектом. Новое покрытие было уложено в два слоя во всю ширину проезжей части – 7,5 метров. По границам выставлен бортовой камень, с левой стороны по ходу движения устроен тротуар шириной 1,3 метра. Бригада рабочих привела в порядок откос водоотводного канала, отсыпала обочины щебнем.
Благодаря дополнительным суммам в городском округе также приведут в порядок требующие восстановления участки по Находкинскому проспекту, дорогу на мыс Астафьева, улицы Постышева, Дзержинского, Малиновского, Спортивную, Восточный проспект и ул. Бабкина в микрорайоне Врангель. Всего на дорожный ремонт выделено 150 млн рублей, из них 7 млн 500 тыс. рублей – софинансирование из казны города.
 
По материалам пресс-службы
администрации НГО
 

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