№32 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 5 августа во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- В воскресенье, 9 июля, строители отметят свой профессиональный праздник. Этот праздник объединяет людей самых разных профессий: проектировщиков, изыскателей, архитекторов, инженеров и представителей других специальностей. Мы присоединяемся к поздравлениям первых лиц города и руководителей строительных предприятий и желаем всем плодотворной работы, интересных идей и успешных задумок.

- В августе дополнительную поддержку окажут приморцам, относящимся к категории «дети войны», а категория работающих приморцев 65 лет и старше могут оформить оплачиваемый больничный из-за эпидемии коронавируса - обо всём подробно на страницах свежего номера «РИО Панорамы».

- С 1 сентября в Находке стартует осенняя кампания по вакцинации населения от гриппа – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- Учебный год уже не за горами и наверняка родителей и детей беспокоит вопрос, как будет проходить обучение – обо всех изменениях читайте в свежем номере «РИО Панорамы».

- Ну а город продолжает благоустраиваться: продолжается ремонт городских дорог, а в городском парке приступили к монтажу игровых и спортивных комплексов.



И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, а для любителей астрологии – гороскоп на август.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script - В воскресенье, 9 июля, строители отметят свой профессиональный праздник. Этот праздник объединяет людей самых разных профессий: проектировщиков, изыскателей, архитекторов, инженеров и представителей других специальностей. Мы присоединяемся к поздравлениям первых лиц города и руководителей строительных предприятий и желаем всем плодотворной работы, интересных идей и успешных задумок.- В августе дополнительную поддержку окажут приморцам, относящимся к категории «дети войны», а категория работающих приморцев 65 лет и старше могут оформить оплачиваемый больничный из-за эпидемии коронавируса - обо всём подробно на страницах свежего номера «РИО Панорамы».- С 1 сентября в Находке стартует осенняя кампания по вакцинации населения от гриппа – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- Учебный год уже не за горами и наверняка родителей и детей беспокоит вопрос, как будет проходить обучение – обо всех изменениях читайте в свежем номере «РИО Панорамы».- Ну а город продолжает благоустраиваться: продолжается ремонт городских дорог, а в городском парке приступили к монтажу игровых и спортивных комплексов.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, а для любителей астрологии – гороскоп на август.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script