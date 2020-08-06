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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Вышел очередной номер газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
06.08.2020
№32 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 5 августа во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- В воскресенье, 9 июля, строители отметят свой профессиональный праздник. Этот праздник объединяет людей самых разных профессий: проектировщиков, изыскателей, архитекторов, инженеров и представителей других специальностей. Мы присоединяемся к поздравлениям первых лиц города и руководителей строительных предприятий и желаем всем плодотворной работы, интересных идей и успешных задумок.
- В августе дополнительную поддержку окажут приморцам, относящимся к категории «дети войны», а категория работающих приморцев 65 лет и старше могут оформить оплачиваемый больничный из-за эпидемии коронавируса - обо всём подробно на страницах свежего номера «РИО Панорамы».
- С 1 сентября в Находке стартует осенняя кампания по вакцинации населения от гриппа – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- Учебный год уже не за горами и наверняка родителей и детей беспокоит вопрос, как будет проходить обучение – обо всех изменениях читайте в свежем номере «РИО Панорамы».
- Ну а город продолжает благоустраиваться: продолжается ремонт городских дорог, а в городском парке приступили к монтажу игровых и спортивных комплексов.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, а для любителей астрологии – гороскоп на август.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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