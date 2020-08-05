Работы по предварительному закреплению грунтов при возведении фундамента крытого навеса над зоной выгрузки в порту «Терминал Астафьева» завершены. Тем самым предприятие первым из портов Находки выполняет все требования в поручении президента РФ о переходе на защищенный тип перевалки угля.









Как сообщили в «Терминале Астафьева», в настоящий момент забетонировали первые две колонны для навеса.

«Полностью завершен этап бурения свайного основания опор будущего навеса. Всего в ходе этапа бурения строители пробурили 64 скважины для фундамента. Общая длина пробуренных скважин составила 1200 метров. Важно, что мы выдерживаем график работ. Теперь приступаем к «видимому» этапу строительства – возведению опор. В настоящее время забетонировали две опоры. Продолжается армирование еще трех колонн», – рассказал заместитель директора АО «Терминал Астафьева» Виктор ПАНОВ.







«Для нас это был ценный опыт работы, когда стройплощадка находилась фактически на действующем предприятии. Бурение выполнено без нарушения производственных графиков ни наших, ни портовиков. Теперь передаем «эстафету» строителям опор и монтажникам навеса, тем, кто продолжит возведение этого уникального для Находки сооружения», – поделился директор ООО «Т-Строй» Андрей БАЦА.







Металлоконструкцию, изготовленную в Испании по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева», будут держать 12 опор. Их высота составит 11 метров, а прочность сравнима с опорами под жд/мосты. В завершение строители приступят к монтажу металлических конструкций навеса, чья максимальная высота составит около 39 метров.







Отметим, что металлические конструкции произведены испанской компанией Gaptek по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Проектировщики учли суровые приморские погодные условия, с тем чтобы конструкция выдержала и ветровую, и дождевую нагрузку. В «Терминале Астафьева» тщательно изучили подобные практики в портах ближайших соседей, Японии и Кореи, схожих с Приморьем по климату.







Поэтому ранее здесь уже была установлена конвейерная линия закрытого типа, исключающая контакт угля при перемещении его по территории. Также при погрузке угля в трюм судна используется телескопическая погрузочная машина.







«Монтаж крытого навеса на «Терминале Астафьева» – это следующий шаг по переходу на закрытую перевалку угля. В числе мер по пылеподавлению, уже успешно внедренных на предприятии, стоит отметить двухуровневый контур пылеветрозащитных экранов, постоянную работу двух десятков снежных пушек и пылесборной машины Centurion и прочие мероприятия», – рассказал исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр ГАНИН.

