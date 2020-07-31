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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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РИО Панорама   
31.07.2020
Администрация Находки заранее сообщила горожанам правила участия в конкурсе, чтобы у активистов было время подготовиться. Поэтому уже в первый день приема заявок первые пакеты документов поступили в Управление ЖКХ.

Свое желание стать участником программы активисты должны оформить протоколом общего собрания собственников жилья. За решение внести дом в подпрограмму «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа на 2019 – 2024 годы» должно проголосовать не менее 50 проц. жителей. Необходимо выбрать вид работ, который будет проведен во дворе: асфальтирование проездов или же установка спортивной или детской площадки. Оборудование будет принадлежать жителям дома, поэтому как минимум половина из них должна сказать «да» его включению в перечень общего имущества. В протоколе нужно указать уполномоченных, которые будут вносить предложения проектировщикам и согласовывать дизайн-проекты, контролировать и принимать работы.
Если дома, расположенные в границах одной дворовой территории, находятся в управлении нескольких управляющих компаний, товариществ собственников жилья, то заявление подается от имени уполномоченных лиц, определенных протоколами общих собраний собственников помещений этих домов.
Информацию от инициативных групп ждут в Управлении ЖКХ до 13 августа 2020 года по адресу: Находкинский проспект, 14. Для участия в отборе потребуется подготовить две заявки и пакет документов, которые должны быть прошиты и пронумерованы. В него входят:
• заверенная копия протокола общего собрания;
• копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица;
• сведения о проценте сбора платежей за содержание жилого помещения по состоянию на 1 июля 2020 года.
Не лишним будет дизайн-проект благоустройства двора, он принесет дополнительные баллы во время оценки общественной комиссией.
В 2020 году в городском округе будет благоустроено 60 придомовых территорий. На работах занято пять подрядчиков. Это позволит максимально эффективно и быстро использовать благоприятный летний период. Все объекты будут сданы к 1 сентября.
По материалам пресс-службы администрации НГО
 

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