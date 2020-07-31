 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
Чтобы не остаться без тепла Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
31.07.2020
В Находке приступили к демонтажу отслужившей свой срок теплотрассы на ул. Красноармейской, на ее месте проложат новую.

Замене подлежит магистральный трубопровод, снабжающий теплом микрорайон от МЖК до Озёрного бульвара. Как пояснили в Управлении ЖКХ администрации Находки, крупных аварий на этом участке не было, но экспертиза показала – трубы выработали свой ресурс. Металл износился, и, чтобы не оставить зимой без тепла крупный микрорайон с детскими садами, школами и учреждениями здравоохранения, было решено теплотрассу капитально отремонтировать.
Для монтажа новой теплотрассы будут использованы стальные трубы диаметром 42,5 см общей длиной 2 км 314 метров. Снаружи сеть оденут в «скорлупу» из пенополистирола. Этот материал не изменяет своих свойств в течение 50 лет эксплуатации.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

След. >
Назад

Календарь

 
« 31 Июл 2020 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031   

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Последние комментарии

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика