В Находке приступили к демонтажу отслужившей свой срок теплотрассы на ул. Красноармейской, на ее месте проложат новую.



Замене подлежит магистральный трубопровод, снабжающий теплом микрорайон от МЖК до Озёрного бульвара. Как пояснили в Управлении ЖКХ администрации Находки, крупных аварий на этом участке не было, но экспертиза показала – трубы выработали свой ресурс. Металл износился, и, чтобы не оставить зимой без тепла крупный микрорайон с детскими садами, школами и учреждениями здравоохранения, было решено теплотрассу капитально отремонтировать.

Для монтажа новой теплотрассы будут использованы стальные трубы диаметром 42,5 см общей длиной 2 км 314 метров. Снаружи сеть оденут в «скорлупу» из пенополистирола. Этот материал не изменяет своих свойств в течение 50 лет эксплуатации.

Пресс-служба администрации НГО