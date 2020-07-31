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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Клены, сосны и берёзы Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
31.07.2020
Специализированное предприятие приступило к ландшафтному оформлению городского парка.

На территорию завезли валуны, они станут основой альпинария. Натуральный камень послужит фоном для лилейников, хост, ирисов, вербейников. Верхний ярус создадут клены, сосны. Вдоль пешеходных дорожек уже высажена большая часть из 900 кустов спиреи и гортензии метельчатой. Скоро подрядчик привезет 90 берез и устроит газон в местах обратной засыпки грунта после строительных работ. Пока озеленители приводят в порядок имеющиеся насаждения – придают форму кустарникам, обрезают сухие ветки в кронах деревьях.
Рабочие бетонируют в грунте закладные детали, на которые будут закреплять стойки декоративных фонарей.
В ближайшее время бригада приступит к сборке оборудования. Уличные тренажеры, воркауты, лабиринты, карусели, качели, игровые и спортивные комплексы уже прибыли в Находку. В том числе масштабные «Баркентина» и «Космос», каждая длиной более 23 метров. Открытие парка запланировано на сентябрь 2020 года.
 
По материалам пресс-службы администрации НГО
 

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