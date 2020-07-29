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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
29.07.2020
№31 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 29 июля во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Купальный сезон стартовал наконец в Приморье. Чтобы отдых на море и на суше не был ничем омрачён, не лишним будет напомнить о соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, а также правила поведения на воде взрослых и детей – обо всём подробно читайте в свежем номере «РИО Панорамы».
- Как получить компенсацию за отменённые авиарейсы из-за введения режима повышенной готовности? Куда обратиться пассажирам за защитой своих законных прав – читайте в материале под заголовком «Денег три года ждут».
- В Находке может появиться кризисный центр помощи одиноким матерям, оказавшимся в трудной ситуации: этот проект участвует в конкурсе Фонда президентских грантов – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- Летнее время – это не только отдых на море, но и горячая пора сбора урожая. А кто не любит похрустеть свежими, только что с грядки огурчиками. Предлагаем несколько рецептов малосольных огурцов, а также советы, как использовать отходы (не бойтесь этого слова: это всем известные чесночные стрелки, свекольная и морковная ботва) из огорода.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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