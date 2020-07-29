№31 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 29 июля во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Купальный сезон стартовал наконец в Приморье. Чтобы отдых на море и на суше не был ничем омрачён, не лишним будет напомнить о соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, а также правила поведения на воде взрослых и детей – обо всём подробно читайте в свежем номере «РИО Панорамы».

- Как получить компенсацию за отменённые авиарейсы из-за введения режима повышенной готовности? Куда обратиться пассажирам за защитой своих законных прав – читайте в материале под заголовком «Денег три года ждут».

- В Находке может появиться кризисный центр помощи одиноким матерям, оказавшимся в трудной ситуации: этот проект участвует в конкурсе Фонда президентских грантов – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- Летнее время – это не только отдых на море, но и горячая пора сбора урожая. А кто не любит похрустеть свежими, только что с грядки огурчиками. Предлагаем несколько рецептов малосольных огурцов, а также советы, как использовать отходы (не бойтесь этого слова: это всем известные чесночные стрелки, свекольная и морковная ботва) из огорода.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- Купальный сезон стартовал наконец в Приморье. Чтобы отдых на море и на суше не был ничем омрачён, не лишним будет напомнить о соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, а также правила поведения на воде взрослых и детей – обо всём подробно читайте в свежем номере «РИО Панорамы».- Как получить компенсацию за отменённые авиарейсы из-за введения режима повышенной готовности? Куда обратиться пассажирам за защитой своих законных прав – читайте в материале под заголовком «Денег три года ждут».- В Находке может появиться кризисный центр помощи одиноким матерям, оказавшимся в трудной ситуации: этот проект участвует в конкурсе Фонда президентских грантов – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- Летнее время – это не только отдых на море, но и горячая пора сбора урожая. А кто не любит похрустеть свежими, только что с грядки огурчиками. Предлагаем несколько рецептов малосольных огурцов, а также советы, как использовать отходы (не бойтесь этого слова: это всем известные чесночные стрелки, свекольная и морковная ботва) из огорода.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script