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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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РИО Панорама   
24.07.2020
Светофор с кнопкой вызова монтируют на нерегулируемом пешеходном переходе Центральной площади Находки.

Как рассказали в Управлении благоустройства администрации Находки, специалисты завершают установку оборудования. Планируется, что «вызывной» светофор включат в желтом мигающем режиме. Затем, когда горожане привыкнут к новшеству, заработают кнопки, которыми пешеходы смогут переключать сигналы.
Из-за высокой интенсивности автомобильного движения переход дороги в этом месте даже при наличии «зебры» не безопасен, особенно для школьников, пользующихся общественным транспортом. Новое оборудование позволит решить задачу.
«Вызывной» светофор показывает зелёный свет автомобилистам постоянно, до тех пор, пока пешеход не нажмёт кнопку. Через несколько секунд после этого загорится красный машинам и человек может спокойно перейти на другую сторону дороги. Такой режим не тормозит дорожное движение и обеспечивает безопасность всем его участникам.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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