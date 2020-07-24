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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Автобусные павильоны приводят в порядок Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
24.07.2020
По информации Управления благоустройства, в ближайшее время подрядная компания отремонтирует остановки «Северный проспект», «Строительная, «Детские товары», «Школа №8», «Водоканал», «ЖБК», «Гостиница», «Рыбный порт», «2-й Южный микрорайон», «Универсам Рыбацкий».

Рабочие демонтируют изувеченные вандалами конструктивные элементы – разбитые и прожжённые ветрозащитные экраны, сломанные козырьки, затем зачистят, загрунтуют и покрасят каркасы, восполнят недостающие деревянные бруски на лавочках.
Чтобы павильоны прослужили дольше, решено использовать вместо сотового поликарбоната монолитный – он более устойчив к механическим воздействиям. На крышах смонтируют навесы из алюминиевых панелей.
Наряду с ремонтом павильонов предусмотрено благоустройство прилегающей территории.
Где необходимо, будет переложена брусчатка, усилено железобетоном основание, установлены бортовые камни, подрезаны кроны деревьев, устроена зеленая зона.
Кроме того, Управление благоустройства обследовало необорудованные остановки. Специалисты рассматривают техническую возможность установить там крытые комплексы или навесы, отвечающие требованиям безопасности.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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