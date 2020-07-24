|Осторожно, мошенничество!
|РИО Панорама
|24.07.2020
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Важнейшая проблема, с которой сталкиваются многие граждане, в том числе и на территории Находкинского городского округа, – это дистанционное мошенничество, связанное с получением мошенниками удаленного доступа к банковской карте и интернет-мошенничеством.
Очень часто мошенники выдают себя за сотрудников банка. Под предлогом «сбоя в базе данных», «начисления бонусов», «подключения к социальной программе» или иных надуманных предлогов злоумышленники просят, а иногда даже требуют сообщить им реквизиты карты, код безопасности и одноразовый пароль. Получив необходимые сведения, мошенники списывают деньги со счета.
При звонке клиенту сотрудник банка никогда не просит сообщать ему реквизиты карты и совершать какие-либо операции с картой.
Если вам позвонили из банка и интересуются вашей платежной картой, разумнее всего прекратить разговор и перезвонить в банк по официальному номеру контактного центра банка (номер телефона службы поддержки клиента указывается на оборотной стороне карты).
Мошенниками могут быть запрошены у жертвы следующие данные:
ПИН-код карты – четырехзначная комбинация цифр, выдаваемая в конверте одновременно с изготовленной банковской картой. Его можно изменить, обратившись в отделение банка или позвонив на горячую линию.
Код безопасности (CVV2 или CVC2) – комбинация цифр, указанная на оборотной стороне карты, а именно: три крайние правые цифры, указанные после четырех последних цифр номера карты. Проверочный код необходим только для совершения платежей в интернете. При онлайн-оплате он вводится вместе с номером карты, именем держателя карты и сроком окончания действия карты.
Одноразовый пароль банка для подтверждения онлайн – комбинация цифр, отправляемых банком в смс-сообщении или push-уведомлении для подтверждения операций с денежными средствами.
Не сообщайе пин-код, код безопасности или одноразовый пароль третьим лицам!
Никто, в том числе сотрудники банка, не вправе требовать от держателя карты сообщить ПИН-код или код безопасности.
Одном из самых распространенных видов интернет-мошенничества является так называемый «Фишинг». Мошенники совершают определенные действия, направленные на получение доступа к денежным средствам на банковской карте потенциальной жертвы при помощи почтовых рассылок от лица банка, содержащих в себе ссылки на страницы, являющиеся точными копиями официальных сайтов, на которых предлагается ввести данные карты для возможности дальнейшего ее использования.
Еще одним крайне распространенным видом интернет-мошенничества являются фальшивые интернет-магазины. Мошенники берут с покупателя предоплату за товар и не выполняют своих обязательств.
ВНИМАТЕЛЬНО изучите адресную строку. Дизайн может полностью копировать оригинальный сайт, но в адресной строке точно будет что-то не так, хотя бы один символ. Сайт новый, о нем нет никакой информации в интернете. Тексты на сайте могут содержать ошибки и неработающие ссылки. Дизайн страницы ввода одноразового пароля может отличаться от привычного дизайна вашего банка. После введения корректных данных сайта для одноразового пароля жертве сообщают, что пароль неверный, и просят ввести новый пароль, на самом деле чтобы провести новую операцию.
Заметив любой из этих признаков, звоните по телефону, который указан на вашей карте и пользуйтесь только проверенными интернет-площадками.
Распространенным способом телефонного мошенничества является мошенничество в социальных сетях. Мошенники взламывают персональную страницу пользователя в социальных сетях или мессенджере и либо всем подряд отправляют сообщения с просьбой помочь и срочно перевести денег либо анализируют переписку и находят самых близких людей, кто точно не откажет.
После первого перевода мошенники могут связаться с жертвой, сказать, что что-то пошло не так, попросить перевод – и так, пока на карте не закончатся деньги или жертва не догадается об обмане, но выманивать могут не только деньги, но и реквизиты карт, якобы для того, чтобы перевести деньги жертве (спросят номер карты, срок действия, трехзначный код безопасности и пароли из СМС), однако деньги жертве не придут, но с карты средства будут списаны.
Если вам пришло сообщение с просьбой о помощи от одного из знакомых или родственников, необходимо немедленно связаться с ними по телефону, уточнить, отправлял ли он это сообщение, и не предпринимать ничего, пока не подтвердит это лично! Не сообщать реквизиты своей карты.
Евгения КУЛАК, старший помощник прокурора по г. Находке
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