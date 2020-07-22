|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|22.07.2020
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№30 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 22 июля во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- На этой неделе горожан в выходные ждут два больших праздника: День Военно-морского флота и День торговли. Поздравляем всех и желаем хорошо отметить эти даты. Всем, кто собирается отдохнуть на море или на даче в эти праздничные дни, предлагаем расписание автобусов до мест отдыха.
- С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии. Это обязательная ежегодная процедура – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- Перечень средств передвижения, которые не облагаются налогом, теперь стал больше. Кого официально освободили от уплаты транспортного налога?
- Какое пособие будут получать безработные до конца года и на сколько подрос прожиточный минимум?
- Грибной сезон открыт в Приморье: Роспотребнадзор – о мерах предосторожности во избежание неприятных последствий.
– Продовольственные ярмарки возобновили свою работу в различных районах города: в районе Центральной площади наконец появится светофор, а автобусные остановки начали приводить в порядок - об этом и многом другом читайте в свежем номере «РИО Панорамы».
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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