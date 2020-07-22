№30 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 22 июля во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- На этой неделе горожан в выходные ждут два больших праздника: День Военно-морского флота и День торговли. Поздравляем всех и желаем хорошо отметить эти даты. Всем, кто собирается отдохнуть на море или на даче в эти праздничные дни, предлагаем расписание автобусов до мест отдыха.

- С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии. Это обязательная ежегодная процедура – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- Перечень средств передвижения, которые не облагаются налогом, теперь стал больше. Кого официально освободили от уплаты транспортного налога?

- Какое пособие будут получать безработные до конца года и на сколько подрос прожиточный минимум?

- Грибной сезон открыт в Приморье: Роспотребнадзор – о мерах предосторожности во избежание неприятных последствий.

– Продовольственные ярмарки возобновили свою работу в различных районах города: в районе Центральной площади наконец появится светофор, а автобусные остановки начали приводить в порядок - об этом и многом другом читайте в свежем номере «РИО Панорамы».



И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- На этой неделе горожан в выходные ждут два больших праздника: День Военно-морского флота и День торговли. Поздравляем всех и желаем хорошо отметить эти даты. Всем, кто собирается отдохнуть на море или на даче в эти праздничные дни, предлагаем расписание автобусов до мест отдыха.- С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии. Это обязательная ежегодная процедура – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- Перечень средств передвижения, которые не облагаются налогом, теперь стал больше. Кого официально освободили от уплаты транспортного налога?- Какое пособие будут получать безработные до конца года и на сколько подрос прожиточный минимум?- Грибной сезон открыт в Приморье: Роспотребнадзор – о мерах предосторожности во избежание неприятных последствий.– Продовольственные ярмарки возобновили свою работу в различных районах города: в районе Центральной площади наконец появится светофор, а автобусные остановки начали приводить в порядок - об этом и многом другом читайте в свежем номере «РИО Панорамы».И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script