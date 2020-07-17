В Находке начался ремонт дороги к поселку Приисковому, но для движения транспорта с 14 июля её перекрывать не будут.





С просьбой не закрывать проезд на весь срок ремонта в администрацию города обратились владельцы приусадебных участков в СНТ «Зеленый сад» и «Золотое кольцо». Здесь постоянно проживает более тысячи человек, они ежедневно выезжают «в город» и возвращаются назад. В летний период машин становится больше, ведь дорога ведёт ещё и к популярным местам отдыха на побережье. Поэтому остановку движения и асфальтирование решено перенести на сентябрь, когда транспортный поток снизится. Пассажирские автобусы будут следовать привычным маршрутом, остальной транспорт перенаправят на «грунтовку» выше СНТ «Зеленый сад». Провести эти работы иначе невозможно.

По информации Управления благоустройства администрации Находки, ремонт запланирован на участке от городского кладбища до поворота к бухте Козина, включая проезд мимо АЗС. Новое покрытие уложат во всю ширину проезжей части на площади 27500 кв. метров.

Сейчас подрядная компания ведет подготовительные работы. Тяжелая техника расширяет и углубляет водоотводные каналы, на очереди – замена грунта в некоторых местах, расчистка обочин, устройство дренажа, фрезерование изношенного слоя покрытия. Эти мероприятия решено проводить без остановки движения транспорта.



Пресс-служба администрации Находкинского городского округа